他騎改裝車上烘爐地遭開罰！害「下身失蹤妹」一旁苦等尷尬爆

▲中和警方聯合環保局取締噪音車。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

中和警分局與環保局18日晚間共同於中和區興南路2段399巷口（烘爐地南山福德宮）設置路檢站，針對往來車輛加強稽查，共取締7起非法改裝排氣管，改善車輛噪音擾民問題。

烘爐地南山福德宮除了是當地知名的土地公廟，更是夜景聖地，吸引許多人前來朝聖。然而，透過現場攔查畫面可見到，一名男騎士騎改裝車載著女性友人打算上山賞夜景，未料卻因排氣管噪音問題遭開罰，賞景興致瞬間沒了。

對此，中和分局說明，部分車主為了追求他人注目、提升愛車性能而任意改裝排氣管，但改裝後難以避免產生擾人噪音，更有甚者，少部分車主故意放大排氣聲浪炸街擾人清靜，除可依噪音管制法告發，第一次裁處新台幣3000元，未改善將提高罰鍰並按次處罰，最高可處新台幣3萬元。

中和分局指出，本次聯合稽查共攔查80台汽機車，取締3件無照駕駛、違反道路交通管理處罰條例第16、18條等各項交通違規計5件。

中和警分局表示，將持續投入警力，配合環保局執行聯合稽查勤務，針對改裝噪音車輛，列管聚集路段加強取締，如查獲噪音車將蒐證通報環保局依違反噪音管制法裁罰，遏止改裝歪風，還給民眾安心的用路環境及良好的生活品質。