iHerb恢復對台進口！承諾「請放心」但運費卻回不去了

▲iHerb恢復對台進口。（圖／翻攝iHerb網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國的保健食品平台「iHerb」去年11月底宣布，受到台灣海關查核嚴格影響，立刻暫停販售，引起社會關注。對此，iHerb於本月17日宣布將恢復部分對台的服務，物流部分會由DHL 快遞承運，但運費卻從過去1100多元免運變成至少500元的運費，且需先支付稅費。

iHerb於17日在官網發文表示，「目前，我們正與承運商密切合作，以求全面恢復台灣的服務，與此同時，我們為您提供由DHL 快遞承運，暫時以有限的運輸能力執行的送貨服務」，「請放心，我們將與承運商一道努力，爭取儘快以具有競爭力的運輸價格為台灣的客戶提供優質的服務」。

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關務署過去表示，iHerb去年10月有多達6批共1萬多件的龐大貨物，違規採「簡易申報」通關被查獲。按規定，進口健康食品及藥品原本就只能採「一般進口」通關，並須附上相關必要文件，規定從未變更過，並非有新制上路才受影響。

台灣的保健營養品價格高昂，許多網友都依賴海外網購網站iHerb進行網購，價差最高可達40％。因此在iHerb停止販售後，有網友教學可先在iHerb網站購買的商品，先寄到香港再轉運回台灣，雖有運費支出，但仍可省下不少費用。

然而，以目前iHerb恢復服務後，運費方案卻變為案重量計算運費，讓運費少說都要500多元，且需先支付數百元的運費及關稅。以600多元的魚油保健食品為例，運費要770元，預付的關稅和稅款要580多元，合計便要1350元，高出原價許多。

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