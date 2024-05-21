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國內爆瘧疾死亡個案！40多歲外籍男「曾赴馬拉威」就醫當天亡

▲▼疾管署5/21記者會，疫情中心副主任李佳琳說明瘧疾死亡個案。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明瘧疾死亡個案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布國內新增1例境外移入瘧疾死亡病例，為40多歲外籍男性，於4月下旬曾至非洲馬拉威，瘧疾預防用藥史不明；5月18日自韓國入境後獨自入住旅館，隔日出現呼吸喘、胸悶、食慾不振等症狀，5月20日因症狀持續就醫，抵達急診時生命徵象不穩，經採血鏡檢發現疑似瘧原蟲，通報後檢驗確診感染惡性瘧 （又稱熱帶瘧），已緊急給予藥物治療，惟個案因病況惡化，於當日不幸死亡。

依疾管署監測資料顯示，國內今年截至5月20日共計4例瘧疾確定病例，均為境外移入，較過去5年（2019到2023年）同期0到2例略高，分別為3例外國籍及1例本國籍，發病年齡介於20多歲至40多歲，檢出病原體為3例惡性瘧及1例間日瘧，感染國家分別為緬甸、尚比亞、安哥拉及馬拉威各1例，其中1例死亡。

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國內近10年（自2015年起）累計58例確定病例，均為境外移入，年齡以21-50歲為多（占72%），感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。另鑑於我國近期發現自馬拉威境外輸入病例個案，該署已於今日將馬拉威國際旅遊疫情建議等級調整為第一級：注意。

疾管署說明，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧 （又稱熱帶瘧）、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧（又稱熱帶瘧）最常見。

大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須要加用primaquine服用14天做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。

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