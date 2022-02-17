31歲機長「萬米高空被吸出窗外」卻解救119名乘客　4年後現況幸福

▲歐豪（右）和徐瑞辰（左）。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸四川杭州3U8633航班2018年，在9800公尺高空發生擋風玻璃破碎事故，機組成功化解險情，確保了機上119名乘客的安全。這起真實事件後來被改編成電影《中國機長》，由歐豪扮演1991年出生的副機長徐瑞辰，還原了這驚魂一刻。近日，《中國機長》中歐豪角色的原型-英雄機長徐瑞辰被曝已結婚，近日與新娘在某酒店裡舉行了一場浪漫的婚禮。

據《紅星新聞》報導，據悉，新娘正是當初公司指派為他一對一進行康復管理的女航醫。得知徐瑞辰結婚的消息，「中國機長」出品方博納影業，相關人員為徐瑞辰送上了祝福。稍後，「中國機長」官方微博轉發相關報導也為他送上祝福，「祝新人天長地久，願從此幸福平安。」

4年前的飛機事故險些讓徐瑞辰喪命，身心都受到了重創。當時，川航公司為他安排了一位女醫生，這段奇妙的緣分也因此開始。徐瑞辰被女航醫照顧的時候，也許感到很溫暖，對方的溫柔與善良治癒了他的內心，兩人日久生情，最終一起步入了婚姻的殿堂。網友們紛紛稱，他們是命中註定的緣分，徐瑞辰因禍得福，大難不死之後遇到了真愛，也算是一種幸運。

▲徐瑞辰結婚。（圖／翻攝自影片）

2019年電影上映，首映活動時，歐豪等主演和英雄機組原型同台，當時大家紛紛表示歐豪撞臉原型徐瑞辰，還現場放出合影「鐵證」。歐豪當時笑稱，和媽媽打電話確認了，真的沒有血緣關係，不過作為同齡人，徐瑞辰給90後樹立了榜樣，兩人拍攝過程中也進行了多次溝通，甚至還相約一起減肥。

歐豪曾發微博感謝徐瑞辰表示，「『中國機長』這部戲的拍攝經歷挺特別，每天3小時的特效妝，半截身子掛在飛機窗外感受鼓風機八級大風的『撫摸』，不過終究是拍戲，不管有多難也知道一切都是安全的、可控的，跟原型徐瑞辰相比，可以說是輕鬆太多」、「當時他們在天上的情況遠遠比拍攝現場惡劣，8000多米高空，零下40多度……，在這樣極端的環境下還要保持鎮定，保證乘客安全，實在讓人佩服。在此還要好好謝謝瑞辰，他對我理解故事背景，塑造角色給了很大幫助，這幾天還聽好多人說，哎歐豪你倆撞臉了，好吧，其實我倆互相打量後也確有同感」。