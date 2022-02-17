10元硬幣撬開摩鐵門　他助友抓姦怒打小王！出拳代價10萬

▲10元硬幣撬門示意圖。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄李姓男子懷疑陳姓妻子紅杏出牆，找來徵信業者跟監蒐證，果然發現妻子與王姓男子去摩鐵開房間，李男找來田姓、陳姓友人等10多人去抓姦，眾人以10元硬幣撬開摩鐵房門，赫然發現通姦的兩人全裸滾床單，一夥人怒打王姓小王，事後被王男提告求償20萬元，法院審理後認為田男確實有動手，判賠10萬元，陳男則沒有動手免賠。可上訴。

判決書指出，李姓男子在婚後懷疑陳姓妻子討客兄，於是請李姓友人找來柳姓徵信業者進行蒐證，果然在2019年4月22日下午2時許，發現陳姓妻子搭著王姓男子的車，到汽車旅館開房間，於是趕緊通知李姓友人，並轉告李姓男子。

李男不甘綠帽罩頂，於是找了田姓、陳姓友人等約10人，火速趕往摩鐵「抓猴」，眾人先徒手扳開摩鐵的鐵捲門後，再用10元硬幣撬開房門，當場撞見王男和陳姓妻子幾乎全裸「滾床單」。

李男醋火中燒，立刻動手毆打王男，抓姦的一夥人有人助拳、也有人忙著勸架，王男也被打得鼻青臉腫，事後驗傷提告傷害，並向幫忙的田、陳求償20萬元。

法院審理時，田姓男子坦承有動手，但辯稱是因為看到朋友戴綠帽才出於義憤動手，陳男則說自己沒動手，法官認為撞見友人之妻與他人通姦，而出手毆打小王，是否符合義憤可能因時代的推移產生變化，審酌田男的學歷和收入後，判他應賠償10萬元，陳男則免賠，全案可上訴。