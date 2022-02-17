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大陸 大陸焦點 特派現場

15人偷渡「逃出香港」！已有4人確診　大陸多地懸賞鼓勵舉報

▲香港,新冠肺炎,疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

▲香港疫情失控。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據香港大公文匯網報導，2月16日，有15人從香港經廣東省珠海市偷渡入境，現已追蹤到12人，涉湖南，福建以及廣東省的廣州、深圳、佛山、東莞、惠州。目前，該批偷渡人員中，已有2人在湖南檢出陽性、2人在廣州檢出陽性。

深圳、廣州、珠海等地發布的入境措施顯示，從香港入境方式目前主要通過深圳灣陸路口岸、港珠澳大橋陸路口岸、機場陸空口岸，且自1月26日均需接受14天集中隔離醫學觀察和7天居家健康監測。

2月15日，湖南郴州市報告的2例確診病例。郴州發布2月16日通告稱，2例病例系通過非法途徑從香港入境廣東省珠海市鬥門區，爾後利用提前准備的車輛和手機經高速公路進入郴州。目前2人涉嫌妨害傳染病防治罪等已被公安機關立案偵查。

2月15日，廣州新增7例境外輸入病例，其中2人為香港入境。據2月16日廣州衛健委公布的病例軌跡顯示，2例確診病例入境後未集中隔離，而是乘網約車到達廣州，行程涉及廣州4個區14個重點場所多個場所。

多人從香港偷渡回大陸，多地發布懸賞通知。2月16日，據珠海香洲官微，珠海市香洲區新冠疫情指揮部發布關於反偷渡線索舉報獎勵的通告，表示對於提供珠海市香洲區範圍內參與或從事走私活動、偷越邊境、組織他人偷越邊境等非法活動線索，將予以1萬至10萬元（人民幣，下同）不等的獎勵。

2月12日，惠州大亞灣經濟技術開發區公安局發布通告，要切實做好反走私、反偷渡和防控境外疫情輸入工作，鼓勵民眾舉報，內容經查證屬實的，每條線索最高獎勵50萬元。

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