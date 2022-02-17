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國中版洪仲丘！14歲小胖被操到死　高大成：教練難辭其咎

高雄市七賢國中3年級黃姓棒球隊員去年在操練過程中昏迷，經「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」搶救後不治，院方發出「病死或自然死」的證明書，但無法解答家屬的疑慮。（圖／黃威彬攝、合成圖）

▲高雄市七賢國中3年級黃姓棒球隊員去年在操練過程中昏迷，經「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」搶救後不治，院方發出「病死或自然死」的證明書，但無法解答家屬的疑慮。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

高雄市七賢國中一名14歲暱稱「小胖」的黃姓棒球隊員，去年9月20日操練過程中，身體不適昏倒，經送醫搶救12天後不治，引發各界譁然，而校長羅振宏和教練團對案發過程三緘其口，導致謠言滿天飛，外界謔稱此為「校園洪仲丘」翻版，直到家屬得知死因相當憤慨，希望透過司法幫小孩討一個公道。

小胖爸爸直言，他知道現在很多體育班家長不諒解他為何要控告教練們，有家長甚至質問他為什麼要報警，羅振宏校長本來處理本案還算積極，報警後態度上也轉為被動，「這都不怪他們，只是已經出人命了，調查真相，並不為過吧。」小胖爸爸淡定地說，這些家長未歷經喪子之痛，他們難以理解為父的那股撕心裂肺感受。

高雄市七賢國中校長羅振宏和教練團對黃姓棒球隊員操練過程三緘其口，家屬最後只好透過司法尋求真相。（圖／黃威彬攝、合成圖）

▲高雄市七賢國中校長羅振宏和教練團對黃姓棒球隊員操練過程三緘其口，家屬最後只好透過司法尋求真相。

據了解，七賢國中棒球隊去年9月參加「台中市金龍盃全國少棒菁英賽」，前兩場預賽時大勝對手，但緊接著在9月19日上午的32強賽時卻大輸給對手，整隊打包回家，回程車上，教練團與球員之間就已瀰漫著緊張氛圍。隔日一早7點半，教練團中的一名盧姓教練召集所有隊員至勝利棒球場開始暖身訓練，當天早上氣溫從攝氏29度起跳，直到10點時氣溫已升高至攝氏32度。

根據部分隊員家屬轉述孩子們的說法，由於氣溫持續升高，盧教練原有意放隊員們回家休息，但沒想到，呂教練卻臨時加碼要模擬連續比賽兩場的情境，要求隊員們休息5分鐘後繼續操練。隨後，由教練團開始和球員們練習打擊、防守，只要有人漏接，球員們就要從守備位置依序跑到本壘、折回全壘打牆，再回到原守備位置，以此反覆練習快20趟次，中間還有低年級的球員受不了，被教練訓斥哭了出來。

小胖事發關鍵的時間點約11點左右，他趁空檔跟同儕打招呼說要去教練休息室裝水，但過了約20分一直沒有返回，後來小胖被人發現倒地昏迷，教練們緊急打電話通報救護車到場，11點50分被送抵「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」（高醫）急診治療，下午就直接住進小兒加護病房，最後不幸在10月2日上午5點53分離世。

至於小胖實際昏倒位置眾說紛紜，有一說是倒在球員休息室門口，另一說則是倒在有飲水機的教練休息室裡面，由於校長羅振宏和教練團始終對於「確切位置」和操練過程三緘其口，讓家屬悲憤不已。家屬為了真相只好向警方報案，由檢察官深入調查；同時，高雄市政府也組成獨立調查小組，但事發後將近5個月，至今仍未向家屬說明。

高雄市立民生醫院泌尿科主任蔡秀男事發後曾在臉書公開發文，指出9月20日早上10時，高雄氣溫已高達32度，濕度69%，中暑危險係數經計算為38.9，屬於需警戒注意補充水分，並避免激烈運動的等級。

小胖爸爸當時一心期待孩子趕快康復，因此也單純地認為或許只是單純中暑，過兩天就會醒，沒想到10幾天後，小胖連開口說話的機會都沒有，「通常都是少年送老的，怎會是老的送少年的。」他邊回憶邊感嘆說，那陣子小胖為了比賽訓練，已經三周沒回家，9月19日回到高雄宿舍，他送零用錢去給兒子加油打氣，沒想到那是最後一次對話。

小胖爸爸還透露，高醫發出的死亡證明書，死因寫「熱中暑合併多重器官衰竭」，死亡種類則是「病死或自然死」，那時他也不懂，好好的一個小孩怎會突然自然死亡，護理師才跟他說明，「小孩出事過程，我們沒在現場，死亡證明也只能這樣開。」然而一名熟稔刑案經驗的警察私下表示，一般只要是活力旺盛的青少年死亡，醫院都會持審慎保留態度，不會輕易開出死亡證明書，而會通報警方報呈檢察官會同法醫相驗，再由法醫建議解剖分析死因，該案處理流程的確啟人疑竇。

之後，還有人傳出小胖本身就有糖尿病、還在洗腎，這分明是一種推拖之詞，小胖爸爸被逼得只好去報警求真相，檢察官勘驗、解剖，今年1月18日才由檢察署發出鑑定為「意外死」的證明書。

小胖爸爸強調，校方不談真相，他只好讓司法來調查，而高雄市政府所謂的獨立調查，當時確實有5、6個人來問他事情，但現在結果好像「卡彈」，也不知道什麼原因。因此，他將最後的希望放在司法上，他曾經很誠實向檢察官訴說，「假如沒有你，我可能永遠都無法知道真相」。

高雄市教育局體健科長陳綉藝表示，獨立調查報告已完成，教育局也已依照調查報告建議事項，研擬完成「學生運動訓練安全建議事項」函知學校參考依循，並規劃運動教練熱中暑防制相關研習，以避免類此憾事再次發生。

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高雄市七賢國中3年級暱稱「小胖」的黃姓棒球隊員，去年9月20日在球場操練時，突然身體不適倒下，經醫院搶救12日後，仍於10月2日不治，家屬友人悲痛萬分。（圖／黃姓棒球員家屬提供）

▲高雄市七賢國中3年級暱稱「小胖」的黃姓棒球隊員，去年9月20日在球場操練時，突然身體不適倒下，經醫院搶救12日後，仍於10月2日不治，家屬友人悲痛萬分。

「第一時間接到學校告知小胖暈倒了，要我趕去高醫急診室，我毫不遲疑地衝了過去。」小胖爸爸回憶指出，一到現場就看到臉色凝重的教練們，醫師直接說小胖很緊急需要插管治療，然後下午就轉到ICU（加護病房）。第二天醫師問說，「你兒子體格狀況看起來很好，怎麼送來醫院時這麼嚴重？」小胖爸爸被醫師這一問，他也愣住了，因為從學校通報後，還沒有時間了解事情過程。

 黃姓棒球隊員父親指出，小孩子從就國小3年級開始參加棒球社團，之後升學至七賢國中體育班打球，身手矯健被同儕稱為「最靈活的胖子」。（圖／黃威彬攝）

▲黃姓棒球隊員父親指出，小孩子從就國小3年級開始參加棒球社團，之後升學至七賢國中體育班打球，身手矯健被同儕稱為「最靈活的胖子」。

14歲的小胖155公分、80公斤左右，體型壯但很靈活，家住高雄市仁武區，就讀登發國小3年級開始參加棒球社團，小5因緣際會到鼓山區參加「熊快樂社區棒球隊」，表現亮眼，更是隊上的開心果，同儕稱他為「最靈活的胖子」；小胖熱愛棒球又有天份，家境雖屬清寒，爸爸仍鼓勵他只要有心就去拚，因此他選擇到七賢國中念體育班，升學國中的身體檢查也很正常，而且曾長達一年時間，每天清晨從仁武區騎腳踏車到8公里外的鼓山區七賢國中上課練球，單趟時間就要40分鐘，晚上練完球再騎回家，體能狀況相當好。

「當時醫師叫我天天到醫院待命，教練在旁則一味道歉，卻從未透露小胖倒下那天到底發生什麼事。」小胖爸爸困惑地表示，羅振宏校長安撫保證校方會負責醫藥費，確實做到了，但就是沒有真相，從小胖9月20日住進醫院到10月2日離世，整整12天，校方人員天天來醫院，就是沒人敢開口談小胖怎麼會變成這樣。

小胖爸爸表示，有次羅振宏校長在場，醫生直接解釋，小胖病情為「橫紋肌溶解症」，觀察指標「肌酸磷酸」（CPK）持續飆升，正常人數值是200，小胖最高竟然到6萬，需要洗腎排解毒素。過程中，病情曾一度和緩，只是一個禮拜後，醫護人員說小胖深層腦出血，昏迷指數是3分（為重度昏迷的最低分數），救回來可能也是植物人。他說，那時聽到這消息，簡直晴天霹靂，原本還想說小胖年輕，可以拚拚看能否搶救，但最後真的不忍心，只想不要再讓小胖病痛了。

知名法醫高大成一聽到小胖的CPK值曾飆到6萬，「害呀！」他第一時間就冒出這句話，當人體肌肉受到破壞時，會產生磷酸酶，接著跟特定蛋白結合的產物會卡在腎臟，無法排尿、排解毒素，造成腎衰竭，並引發多重器官衰竭，數值飆到6萬，除非洗腎處理得很好，不然一般人死亡機率很大。

高大成說，當訓練操到人體磷酸酶大量分泌出來，這是一定有罪的，教練難辭其咎，不用多講了，只是罪輕重大小之分而已。他也解釋，一個14歲的小朋友，沒有先天疾病就突然死亡，不是意外就是他殺，縱使教練不是故意造成悲劇，但也可能是過失致死，醫學判讀為外部造成的死亡沒有錯，但這外部力量，到底有沒有故意行為，需要由司法官的智慧來判讀。

知名法醫高大成強調，橫紋肌溶解症為人體肌肉受到破壞時，產生的磷酸酶跟特定蛋白結合的產物會卡在腎臟，造成腎衰竭，嚴重時會致死。（圖／報系資料庫）

▲知名法醫高大成強調，橫紋肌溶解症為人體肌肉受到破壞時，產生的磷酸酶跟特定蛋白結合的產物會卡在腎臟，造成腎衰竭，嚴重時會致死。

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