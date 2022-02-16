瘋狂網紅太愛BTS！忍痛追求「GG縮小手術」：想當100％韓國人

▲英國男網紅因熱愛防彈少年團的JIMIN，決定將下體「縮小」成韓國人平均長度。（圖／翻攝自IG／londonoli，下同）。

記者閔文昱／綜合報導

南韓男團防彈少年團（BTS）以歌舞魅力和音樂實力走紅全球，對於許多粉絲有極大影響力。一名出生於英國的男網紅奧利倫敦（Oli London）就因為深深著迷其中成員JIMIN（朴智旻），竟然不惜進行20次整形手術，讓自己看起更像韓國人，甚至還為了成為「真正的韓國人」，決定進行下體縮小手術，讓自己能符合韓國人的平均長度。

綜合外媒報導，奧利倫敦曾在2013年短暫居住在韓國，並在無意間看到防彈少年團演出的片段，瞬間就被其中的成員JIMIN給抓住了目光，之後便拿著他的照片去找整形醫生，在8年內一共砸下25萬美金（約新台幣695萬元），動了約20次的整形手術。他說，自己在過去的8年中，不斷面臨身分認同的問題，但是由於他對JIMIN的愛，讓他找到對自己的認同。

然而，奧利倫敦近日指出，他仍覺得自己不夠韓國，原因就在於他的下體太大，「我不想冒犯任何人，但在韓國，（平均）陰莖尺寸大約是8.89公分。」因此他決定到泰國花上6000到8000美元（約16萬到22萬台幣）進行下體縮小手術，讓自己的尺寸能完全符合韓國人陰莖長度平均值，成為100%的韓國人。

奧利倫敦的極端行為隨即在網路上發酵，許多網友認為他太過激進，而有另一部分的韓裔網友則表示，「太不尊重人了吧」、「把你的GG變小還是不會讓你變成100%韓國人」、「韓國人不是一個代名詞，也不是你突然愛上韓國流行文化就可以決定扮演的身分」。

針對網友攻擊，奧利倫敦則回應，希望大家適可而止，他有自己身體的自主權，且他也沒傷害到任何人，不應就此而被攻擊。

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