桃機航警成「第12條」本土不明傳播鏈　詳細工作內容曝光

記者嚴云岑／台北報導

本土不明傳播鏈再增1條，為桃機航警（案19763），日前有症狀採檢確診。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，該航警這幾天是協助機場落地採檢陽性個案後送到醫院時的相關檢驗工作，但沒有與個案有直接接觸，究竟是在機場還是社區染疫，仍須待基因定序後釐清。

陳時中表示，今日新增的不明感染源個案為桃機航警案19763，1/21至2/11之間有做過2次PCR、5次快篩都是陰性，但2/12值班期間有接觸7名落地採檢陽性個案，但7人進到集檢所進行二採後，有4人檢驗陰性，其餘陽性Ct值都很高，只有1人Ct值21，但因沒有直接接觸或重疊，相關傳播途徑仍須做相關定序釐清。

指揮中心昨指，國內原有9條不明傳播鏈，包括高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園。

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昨天高雄新增一起母子家庭群聚和某紅茶牛奶店員工染疫，加起來總計有11條不明感染鏈需要釐清，苗栗新增確診個案是否與砂石場群聚有關，也要進一步調查。再加上今日桃機航警染疫，不明感染源累計12條。不過，醫療應變組副組長羅一鈞今（15）日在記者會表示，礁溪長榮鳳凰案監測期到2/16，明天就可以結案。