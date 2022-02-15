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社會 社會焦點 保障人權

老農冷天跌坐溪水岸渾身濕透發抖　暖警揹他過河安全送回家

記者高堂堯／南投報導

高齡90歲的謝姓老翁13日當天出門整理農作物，途經水里溪畔時不慎跌倒、困坐於溪水湍急冰冷的石岸上，險象環生；警方獲報後趕抵現場，將全身濕透顫抖的謝翁揹起、涉水過溪到對岸安全地點，再親送老翁回家，總算化險為夷、免除一樁可能的悲劇。

▲九旬翁體力不支跌坐水里溪畔，警方以肩揹方式渡溪助其返家（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲90歲翁體力不支跌坐水里溪畔，警方以肩揹方式渡溪助其返家（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集警分局指出，水里分駐所警員黃鑫雄、謝宜帆於13日10時27分許接獲民眾報案，稱有一名老翁獨自癱坐在親水公園旁水里溪流處旁，疑因跌倒導致無法行走，且溪水湍急、天氣寒冷，恐有人身安全疑慮，遂請警方緊急前往協助。

▲九旬翁體力不支跌坐水里溪，警方以肩揹方式渡溪助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲九旬翁體力不支跌坐水里溪，警方以肩揹方式渡溪助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲九旬翁體力不支跌坐水里溪，警方以肩揹方式渡溪助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警獲報後立即前往查看，發現現場係水里溪底石岸，小心翼翼地長途涉水抵達事故地點後，發現該名謝姓老翁（21年次）正癱坐於溪流石頭上無法動彈，因跌落溪床導致全身遭溪水沖溼，天氣寒冷也使他身體頻打冷顫、體力早已透支無法自行行走，所幸溪水尚未湍急滅頂且無任何外傷、生命跡象正常，意識清楚尚能言語。

員警隨即攙扶謝翁起身，詢問後得知其家住水里鄉，當天一早就出門整理農作物，途經水里溪沿岸，不慎跌倒在地後就無力起身，男警黃鑫雄並以肩揹方式涉水過溪，女警謝宜帆則跟隨於後，確保2人涉水時的安全、也以言語安撫謝翁情緒，最後2警合力將他平安護送上岸，再以巡邏車送回住處；家屬在得知警方善舉後也頻頻道謝，表示：「有你們真好！」

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