買上海房登記妻名下！離婚被「整間拿過去」　前藍議員討回1750萬

▲法院判梅再興可討回1750萬元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／高雄報導

前國民黨籍高雄市議員梅再興2002年以當時的妻子許女名義在上海購屋，但前年許女訴請離婚，雙方在財產分配方面談不攏。梅再興指出，許女應將登記在上海的價值3500萬的房產分一半，也就是新台幣1750萬元給他，但許女聲稱，該房產為梅男贈與，不能列入財產分配，雙方上法院後，高雄高分院認為，並無贈與房產一事，因此判許女應給付1750萬元。

判決指出，梅再興於2002年以妻子的名義在上海購置房產，原定如果不選舉，就要舉家搬遷到上海賣牛肉麵。未料，許女在2020訴請離婚，而梅男當時反請求剩餘夫妻財產分配。梅男聲稱，雖然上海的房產登記在許女名下，但當時購屋時，是由自己出錢，認為許女應該將該房產的一半價值，也就是1750萬元分給他。

許女則稱，該房屋是梅男贈與給自己的，並主張該房若非梅男贈與，為何會不像兩人另在武漢的房產一樣登記為共同擁有，而許女也表示，當時梅再興忙著選舉、選舉龐大開銷、加上女兒學費等都是由自己獨力支撐，認為在這些相關費用上，自己已經付出至少3800萬，而她也認為，該房是梅男給她的補償，不應列入夫妻財產分配。

法院審理時，兩人的女兒出庭證稱，當時購買上海的房屋時，父母的感情還可以，當時父親也答應母親不再參加選舉，將會舉家飛往上海，並在該處開牛麵店，當時是由父親出錢，不過簽署文件的是母親，所以房子就在母親名下，當時兩人的共同認知，該房應屬共同財產。

此外，法官發現兩人在2016年協議離婚時，兩人就曾經討論到上海、武漢兩處房產的處理方式，當時梅再興聲稱，「上海房子依原先協議，我得1/4，武漢房子你去公證，我就簽離婚協議書」等語，而許女則回以「上海的房1/4可以簽切結書給你，也沒意願卡你武漢的房子銷售，次序上就別挑了」。

法官認為，若上海房產已確定為梅男贈與許女，那為何又會在財產分配上拿出來討論，因此採信梅男說法，一審判許女應給付梅再興1750萬元，而許女不服判決結果，上訴到高雄高分院，但高分院法官勘驗各項事證、親友證詞後，不採信其說詞，維持原判，駁回許女上訴。