快訊／苗栗新增超多足跡！公有市場、多間宮廟入列

記者黃孟珍、林昱萱／苗栗報導

新冠肺炎疫情延燒，而苗栗14日也新增一名確診個案，其與竹南鎮一家6口群聚有足跡重疊，但是否相關仍有待基因定序出爐。對此，苗栗縣政府稍早也公布相關資訊、足跡。

▲苗栗縣長徐耀昌。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣府表示，有關竹南鎮本土確診19622及同住家人兒子、媳婦、2位孫女及非同住家人二姊共6人，目前皆已收治本縣醫院專責醫院，確診者足跡亦陸續完成清潔及消毒。本家庭群聚案件，居家隔離61人、自主健康管理467人及自我健康監測321人，共849人，持續增加中。另外，昨(2/13) 日新增案19622的兒子(案19686)任職於縣內某化工廠，工廠第一時間亦完成進行廠區室內外清消，衛生單位進行職場擴大匡列採檢共316人，全數陰性。其足跡除上班地點外，幾乎與家族確診個案重複。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣府表示，昨（2/13) 日晚上6點接獲醫院通報一名民眾快篩為陽性，晚上10點確診陽性(CT值16.3)案號19731，經疫調個案為女性、45歲、職業為竹南第二公有市場攤販，縣府匡列接觸者家人、2個兒子就讀的學校和補習班之同班同學、家長、老師及相關工作人員、市場攤販及足跡接觸者等至醫院進行PCR採檢，截至今（2/14）日早上8點共採402人，其中同住家人3人全數陰性，其餘等報告中。

縣府表示，學校及補習班今（2/14) 日進行預防性停課，與該生如有密切接觸之師生，倘有健康疑慮者，可自行評估後向學校請假，不會列入出缺勤紀錄；市場休市3日(2/14-2/17)清消靜置。因案19643及案19622皆於春節2/8-2/9期間有至該市場購物，其相關性還需再調查釐清。