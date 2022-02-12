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付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲高雄阿兵哥三度上網賣淫，下體照被人發現報警提告，判決結果近日出爐。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名阿兵哥阿建（化名）在服兵役期間竟上網賣淫，宣稱只要1千元，「隨便你玩」，甚至還寫下極具性暗示的文字，「給我一個機會，上我的車！做你一天的全裸司機如何？」、「我可以做你的狗嗎，每天給你公狗腰」等，以及拍下自己下體勃起的照片，被民眾發現後報警。法院審理後，阿建被依法判拘役55天，得易科罰金。

判決書指出，阿建在2018年6月間入伍，但他卻在服兵役期間，三度在社群軟體Twitter上匿名發表，「給我一個機會，現在開放預約，只要匯1000塊給我，匯款完拍收據給我看，私密我，約時間約地點，我隨便你玩，讓我有機會成為你的小狼犬」、「夫妻情侶開放約」、「給我一個機會，上我的車！做你一天的全裸司機如何？」、「我可以做你的狗嗎，每天給你公狗腰」等文字。

不僅如此，阿建還拍下多張自己下體勃起的照片，被民眾發現後截圖報警，而阿建也坦承犯行，並稱自己是因為壓力大才會犯下此案，並沒有想散布不雅。

法院審理後認為，阿建所發布的文字及照片並沒有任何藝術性、醫學性或教育性的價值存在，明顯只是用來刺激或滿足性慾而已，且他的文字內容表述不特定網友均可以付費與他從事性行為，但考量他僅拍攝個人生殖器，未涉及其他第三人隱私，惡性尚非重大，且犯後態度良好，最終依法判他拘役55天，得易科罰金。全案可上訴。

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