越獄大王坐牢38年後再搶銀樓　為了「小30歲酒店嫩女友」被抓

▲徐開喜2006年底假釋，出獄僅3個月又開始犯案。（圖／CTWANT提供，下同）

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「越獄大王」徐開喜曾犯下多起銀樓搶案，入監後先後逃獄8次，甚至成功從號稱「天下第一所」的土城看守所逃脫，轟動一時，最終仍遭逮捕。2006年12月，前後服刑38年的徐開喜終於獲得假釋，但他出獄僅3個月又開始犯案，後來為了見小30歲的女友被逮，直到去年5月才刑滿出獄，不久後又因持毒被捕。

2006年12月，服刑38年的徐開喜終於獲得假釋，但他出獄僅3個月又開始犯案，先後在全台犯下8起銀樓搶案，贓物銷往中國大陸。同夥被捕後，徐開喜在大台北承租3間高級公寓，通常在北市中山區林森北路的大樓租屋藏匿，還常往來酒店，生活奢靡，出入名車代步，還交了一名小他30歲的坐檯小姐「小真」為女友。

2007年9月5日，徐開喜為了見「小真」，在北市大安區市民大道、延吉街口遭逮捕，再度入監服刑。去年5月，徐開喜刑滿出獄，獄中友人林莊評特地前往雲林監獄迎接，只見對方神色輕鬆、氣色良好，表情相較年輕時多了點祥和之氣；一行人先去吃豬腳麵線去晦氣，接著轉往百貨公司買新衣，晚上則到KTV洗塵。

林男當時表示，徐開喜已經71歲，未來打算徹底金盆洗手，安靜度過餘生。沒想到，新北市海山警分局文聖派出所員警去年9月執行巡邏勤務，發現徐開喜駕駛的車輛停在機車待轉格，隨即趨前勸導並開單，但見徐神色有異，並發現車內2人均為毒品人口，又在徐的身上搜出安非他命和FM2，訊後依法移送地檢署偵辦。

▲徐開喜去年因持毒遭逮。

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