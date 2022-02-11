　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越獄大王坐牢38年後再搶銀樓　為了「小30歲酒店嫩女友」被抓

徐開喜2006年底假釋，出獄僅3個月又開始犯案。（圖／報系資料照，下同）

▲徐開喜2006年底假釋，出獄僅3個月又開始犯案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「越獄大王」徐開喜曾犯下多起銀樓搶案，入監後先後逃獄8次，甚至成功從號稱「天下第一所」的土城看守所逃脫，轟動一時，最終仍遭逮捕。2006年12月，前後服刑38年的徐開喜終於獲得假釋，但他出獄僅3個月又開始犯案，後來為了見小30歲的女友被逮，直到去年5月才刑滿出獄，不久後又因持毒被捕。

2006年12月，服刑38年的徐開喜終於獲得假釋，但他出獄僅3個月又開始犯案，先後在全台犯下8起銀樓搶案，贓物銷往中國大陸。同夥被捕後，徐開喜在大台北承租3間高級公寓，通常在北市中山區林森北路的大樓租屋藏匿，還常往來酒店，生活奢靡，出入名車代步，還交了一名小他30歲的坐檯小姐「小真」為女友。

2007年9月5日，徐開喜為了見「小真」，在北市大安區市民大道、延吉街口遭逮捕，再度入監服刑。去年5月，徐開喜刑滿出獄，獄中友人林莊評特地前往雲林監獄迎接，只見對方神色輕鬆、氣色良好，表情相較年輕時多了點祥和之氣；一行人先去吃豬腳麵線去晦氣，接著轉往百貨公司買新衣，晚上則到KTV洗塵。

林男當時表示，徐開喜已經71歲，未來打算徹底金盆洗手，安靜度過餘生。沒想到，新北市海山警分局文聖派出所員警去年9月執行巡邏勤務，發現徐開喜駕駛的車輛停在機車待轉格，隨即趨前勸導並開單，但見徐神色有異，並發現車內2人均為毒品人口，又在徐的身上搜出安非他命和FM2，訊後依法移送地檢署偵辦。

徐開喜去年因持毒遭逮。

▲徐開喜去年因持毒遭逮。

延伸閱讀
結縭50年妻中風失智…尪「拋家同居小三」狠提離婚　女兒淚控：對象是婆婆
許孟哲妻喜懷二胎「踩35歲高齡產婦界線」　透露：體檢數值真有差
大學宿舍豪爽發「2萬紅包」　學生打開見「冥紙」氣炸轟：種族歧視

ET快訊
快訊／確診家族台中走春　急篩61人結果出爐
越獄大王再搶銀樓　為「小30歲酒店嫩女友」GG了
快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課　
快訊／嘉聯益+15　急篩107名員工結果出爐
《侏羅紀世界》最終章來了！　元老級成員回歸
休旅車國道硬切「橫著走」　下秒失控翻車！網驚：遇到狠人
人生勝利組！黃載均娶T-ara芝妍　冠軍換大約抱美人歸
林青霞爆離婚拿80億贍養費！　14字揭婚姻現況
快訊／汐止「可不可」增1店員確診　侯友宜：春節有南部旅遊史
跑山女神邪惡視角「UU超晃」18秒影片曝光　看完竟過2小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越獄大王坐牢38年後再搶銀樓　為了「小30歲酒店嫩女友」被抓

休旅車國道硬切「橫著走」　下秒失控翻車！網驚：遇到狠人

宜蘭6死船難！外籍貨輪撞毀鐵證曝　運安會遭控草菅人命

高雄嫩模被糖爹迷昏！閨蜜「看定位追人」傻眼：她只會傻笑了

缺錢花用竟以裸照恐嚇取財！女友怒而報警 ...爛軟男下場出爐

打工少年遭「水管抽打腳底」反覆播　新聞台挨罰80萬提告吞敗

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

無照酒駕挨罰4.5萬　桃園男拖9年拒繳！存款入帳立馬被扣

彰化圓環之亂！拆了500萬蓮花燈塔來了墳墓　網譏：清明節快到了

快訊／新莊大火！1人「倒陽台燒成焦屍」還有人受困　家屬哭求救人

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

嘉義16所高中學生串聯跳街舞　Remix版《阿里山的姑娘》超炸

越獄大王坐牢38年後再搶銀樓　為了「小30歲酒店嫩女友」被抓

休旅車國道硬切「橫著走」　下秒失控翻車！網驚：遇到狠人

宜蘭6死船難！外籍貨輪撞毀鐵證曝　運安會遭控草菅人命

高雄嫩模被糖爹迷昏！閨蜜「看定位追人」傻眼：她只會傻笑了

缺錢花用竟以裸照恐嚇取財！女友怒而報警 ...爛軟男下場出爐

打工少年遭「水管抽打腳底」反覆播　新聞台挨罰80萬提告吞敗

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

無照酒駕挨罰4.5萬　桃園男拖9年拒繳！存款入帳立馬被扣

彰化圓環之亂！拆了500萬蓮花燈塔來了墳墓　網譏：清明節快到了

快訊／新莊大火！1人「倒陽台燒成焦屍」還有人受困　家屬哭求救人

快訊／參加冬季營隊染疫！台南爆私校生確診　YMCA緊急停課2天

快訊／新北高屏家族群聚至少5確診者台中走春　急篩61人結果出爐

台南三井Outlet2／25開幕！人潮最集中時間曝光　搭公車另享優惠

不能沒有你！一離開狗狗就牙起來　認識分離焦慮症　

把家升等私人美術館！新竹建商透過一戶一畫活動　推動台灣美學發芽

瘋電影／夜路　外型好重要但搖擺沒有落魄久

3屆金牌得主出戰冬奧　帶LV滑雪裝備藏洋蔥

40年前天母30坪新房97萬元引戰　鄉民反問：你父母怎沒買個三五間

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課　開學日延後

曾沛慈遭瞎傳「為穿婚紗甩12公斤」！　結婚隔1月經紀公司怒發聲明

小鮮肉湖面溜冰秀高超技巧　倒退轉彎超順攝影師全跟上

社會熱門新聞

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

快訊／台中男太陽穴中彈　警消到場已死亡

高雄嫩模被糖爹迷昏！閨蜜上門救人：她只會傻笑了

休旅車國道硬切「橫著走」　下秒失控翻車

彰化圓環之亂！拆了500萬蓮花燈塔來了墳墓

加盟「甘蔗の媽媽」卻開「甘蔗渣男」　賠40萬

新莊大火！1人「倒陽台燒成焦屍」還有人受困

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

鐵證直指外籍貨輪撞毀漁船　前調查官怒控運安會草菅人命

新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

男無照酒駕挨罰拖9年不繳　執行署成功扣款

「我是非法勞工」　他挨餓多天主動投案

Toyz約戰#開我三槍吧　3學生到場卻被放鳥

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

最愛已讀不回　不愛回訊息星座Top4

孫藝真懷孕趕進度？　友人洩3月結婚原因

快訊／孫藝真、玄彬宣布結婚！　「她總是讓我綻放笑容」

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

吃台灣西瓜吃到怕！網見雍正批奏笑翻

台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸

小S痛罵：智商怎麼那麼低！許藍方曝「換臉A片」超慘後果

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

女偶像被爆睡人夫懷孕「開口要求墮胎費」

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面