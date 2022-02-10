廣東電視台「谷愛凌全紅嬋誰更受男觀眾歡迎」遭陸網譙爆：低級！

▲廣東電視台開談話節目，討論谷愛凌和全紅嬋誰更受男性觀眾歡迎。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國選手谷愛凌在北京冬奧的自由式滑雪大跳台（Women's big air）為中國嬴得第三面金牌，也是她個人的奧運第一面金牌。谷愛凌風頭一時無兩，大陸有地方電視台也特意「湊熱鬧」，把谷愛凌及早前在東京奧運爆紅的中國跳水運動員全紅嬋作為主題製作節目，卻因內容極具爭議被大陸網友罵翻。

廣東電視台體育頻道近日在一個討論節目中，拋出「谷愛凌和全紅嬋誰更受男性觀眾歡迎呢」話題。然而，翻查資料顯示，不僅谷愛凌今年才剛滿18歲，全紅嬋更是只有14歲，尚未成年。

擁有百萬粉絲的大陸知名博主曾鵬宇在留言中就批評，姑勿論該話題選題不錯且有對女性不尊重，「全紅嬋現在還沒有成年，把一個未成年女生放進這種話題裡，你們想向大眾傳播什麼樣的價值觀？」

對此，陸網也一片罵翻，「尼瑪就想對這個頻道爆粗口」、「他們覺得自己的喜愛很寶貴嗎」、「電視台編導真猥瑣」、「能不能不要惡心人？？？這是什麼問題？？？為了收視率還是為了被黑？我想不懂？稍稍有點常識都不會隨便議論別人吧」、「仿佛有那個大病…」、「難以想象有這麼低級趣味的討論」。

對此，涉事電視台及頻道的官方微博已經暫時關閉評論。