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快訊／屏東爆確診、新北電子廠疫情擴大　陳時中14:00說明

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/10）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內疫情南北燒，今早屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所出現3起確診個案，另昨天陳時中證實新北電子廠有一名移工染疫尚未取得案號，新北市衛生局今早說明，擴大採檢初步發現14名陽性，相關狀況預期記者會中說明。

屏東縣縣長潘孟安指出，這3例和昨天公布外縣市足跡無關，而是有北部旅遊史的家庭群聚，目前感染源持續跨縣市追蹤，衛生局、警察局同仁徹夜進行疫調，與時間賽跑圍堵疫情。今起也在潮州中山公園緊急開設社區篩檢站，提供免費篩檢，籲請2月5日至8日曾到潮榮診所就醫或陪診民眾盡快前往篩檢。

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新北市軟板廠嘉聯益外籍員工確診，陳時中昨日證實，新北電子廠開工當天一名移工出現症狀，檢驗陽性，尚未列入案號，新北疫調中，同宿舍150人正召回採檢。

新北衛生局今早表示，該廠區及同宿舍員工擴大採檢，截至昨天深夜共完成1762人採檢，初步採檢出14例陽性個案，尚待複驗，將由中央疫情指揮中心判定統一公布，詳細情況下午記者會進一步說明。

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