　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒醉闖女選手寢室「聞鞋摸腿」　跆拳國手陳靖判賠

▲▼ 跆拳道品勢國手陳靖 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳靖酒後失態，闖入2名射擊女國手寢室。（圖／ETtoday資料照）

記者崔子柔／綜合報導

跆拳道品勢國手陳靖2018年在雅加達-巨港亞運拿下銅牌，隔年在備戰拿坡里世大運期間，竟喝醉闖進射擊女國手寢室，先拿起門口的鞋子來聞，又掀開熟睡的女選手棉被摸腿。桃園地院日前依侵入住宅判陳靖分別賠償2名女選手5萬、10萬元，可上訴。

根據判決書內容，陳靖2019年6月間在國家運動訓練中心培訓，16日晚間11時許和隊友於用餐區飲酒，喝到隔天凌晨已不勝酒力，竟在5時許闖入2名不認識的女選手寢室內，當時僅有一名女子躺在床上睡覺，陳靖先拿起門口的鞋子聞，再進房掀起女選手棉被摸腿，前後在房內待了約14分鐘。

陳靖事後被要求搬離宿舍，體育署及國訓中心皆迅速批准陳靖退訓申請。受害女選手表示，在事發後常常心神不寧，尤其在晚間只要聽到聲響就會驚醒，連帶影響運動表現，依侵入住宅、性騷擾提出民事求償。

陳靖則表示，他未經同意進入房間滯留14分鐘，但未造成實質傷害，而其中一女當時不在房內，應不會產生難以撫平之情緒壓力與傷痕，且2名女子提出的診斷報告或運動心理報告都距離案發時間已久，難以判斷有直接關聯，另追加求償的性騷侵權部分也是在案發2年後提出，已超過時效。

法官認為，陳靖和2名女子並不相識，在凌晨5時許侵入房內滯留14分鐘，確實會讓人感到恐懼、受威脅，就算不在房內也會對後續生活造成影響，依侵入住宅判分別賠償二名女選手5萬、10萬元，而性騷侵權部分確實已逾時效，可上訴。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
明金成「他就是要殺我」！　27年前鬼門關搶回一命
明金成驟逝！3年前才辦婚宴　伴娘、伴郎齊聚「慶祝嫂子懷孕」
天弓飛彈爆混雜「淘寶貨」零件！　中科院爆重大軍購弊案
9樓阿姨又被打？　「幸福的吶喊」擾鄰被公告
明金成執導《我的秘密花園2》成人生代表作！　林依晨每年問候老
實名制「釋姦情」！　摩鐵2個月8次大戰人妻
竹北遠百「魔王停車場」拆了！試營運1個月牆上全刮痕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

首例！執行署元宵節法拍「甲級營造公司」　底價1800萬

未婚夫性侵胞妹！姊仍完婚生子「翻供護獸夫」　妹崩潰罹憂鬱症

酒醉闖女選手寢室「聞鞋摸腿」　跆拳國手陳靖判賠

實名制「釋姦情」　摩鐵大戰人妻！小王2個月8次代價出爐

台1線高架驚見「烏龜翻計程車」　2機車慘遭重壓1人受傷

知名遊樂園「小人國」遭爆詐貸9.4億　暗槓土地手法曝光

才剛開工！　彰化木業工廠凌晨大火燒毀

女博士變慾女！返台忽然「喜歡從後面」　鹹濕訊息全曝光

高中4閨蜜租車玩九份半路撞扁！　23歲女困車內「流一條血痕」慘死

泰山傢俱行大火！黑煙龍捲風「3hrs燒光8000萬」　老闆娘目睹哭癱

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

宛宛兒崩潰求救！全身起紅疹　癢爆「超痛苦」：第一次這樣怎麼辦？

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

首例！執行署元宵節法拍「甲級營造公司」　底價1800萬

未婚夫性侵胞妹！姊仍完婚生子「翻供護獸夫」　妹崩潰罹憂鬱症

酒醉闖女選手寢室「聞鞋摸腿」　跆拳國手陳靖判賠

實名制「釋姦情」　摩鐵大戰人妻！小王2個月8次代價出爐

台1線高架驚見「烏龜翻計程車」　2機車慘遭重壓1人受傷

知名遊樂園「小人國」遭爆詐貸9.4億　暗槓土地手法曝光

才剛開工！　彰化木業工廠凌晨大火燒毀

女博士變慾女！返台忽然「喜歡從後面」　鹹濕訊息全曝光

高中4閨蜜租車玩九份半路撞扁！　23歲女困車內「流一條血痕」慘死

泰山傢俱行大火！黑煙龍捲風「3hrs燒光8000萬」　老闆娘目睹哭癱

栗山監督看完12隊春訓　台日對抗賽仍派年輕選手

明金成「他就是要殺我」27年前鬼門關搶回一命！縫270針毀容陷憂鬱

公開讚「台灣地位重要」！歐盟推晶片法案　投1.4兆與美日合作

「哥哥」明金成驟逝　黃小柔哀痛：失去了他，我無法用言語形容

明金成驟逝！3年前才辦婚宴　伴娘、伴郎齊聚「慶祝嫂子懷孕」

超商限量賣！「香水草莓」大顆爆多汁　還有1人份量24小時都能吃

專家曝：新變種病毒恐已出現！　Omicron次變異株BA.2入侵60國

年後轉職強強滾　台南三場徵才等你來

物價上漲、福食將解禁　林為洲：請蔡政府正視國人民生、健康！

Volvo最熱賣跨界SUV升級啦　小改款XC40歐洲官網無預警曝光

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

社會熱門新聞

女博士返台大解放偷腥　綠帽夫抓包鹹濕訊息

老兵兒子跨海爭遺產　前妻靠「關鍵10分鐘」致勝

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

館長退貨糾紛告輸買家！30字回應神反轉

嚴德發之子扳倒中油最貪公務員　查扣2710萬破紀錄

即／雲林暗夜大火吞民宅嚇壞鄰居

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

泰山傢俱行大火燒光8000萬！老闆娘哭攤

2個月揪人妻大戰8次！　摩鐵實名制簡訊洩姦情

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

女客催單飆國罵　外送員截圖喊告

館長出事了！預購拒退費　粉絲怒告獲賠

台1線高架計程車自撞翻　2機車慘遭重壓

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

明金成最後發文「家人在哪裡就是家」

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

義大晚間緊急清消！停業公告曝光

熊熊正向自嘲私密片外流：至少還能有一點快樂

初九10大禁忌秒懂　觸犯窮一年

房東好心買公共洗衣機！母女租客照三餐洗

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面