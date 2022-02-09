酒醉闖女選手寢室「聞鞋摸腿」　跆拳國手陳靖判賠

▲陳靖酒後失態，闖入2名射擊女國手寢室。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

跆拳道品勢國手陳靖2018年在雅加達-巨港亞運拿下銅牌，隔年在備戰拿坡里世大運期間，竟喝醉闖進射擊女國手寢室，先拿起門口的鞋子來聞，又掀開熟睡的女選手棉被摸腿。桃園地院日前依侵入住宅判陳靖分別賠償2名女選手5萬、10萬元，可上訴。

根據判決書內容，陳靖2019年6月間在國家運動訓練中心培訓，16日晚間11時許和隊友於用餐區飲酒，喝到隔天凌晨已不勝酒力，竟在5時許闖入2名不認識的女選手寢室內，當時僅有一名女子躺在床上睡覺，陳靖先拿起門口的鞋子聞，再進房掀起女選手棉被摸腿，前後在房內待了約14分鐘。

陳靖事後被要求搬離宿舍，體育署及國訓中心皆迅速批准陳靖退訓申請。受害女選手表示，在事發後常常心神不寧，尤其在晚間只要聽到聲響就會驚醒，連帶影響運動表現，依侵入住宅、性騷擾提出民事求償。

陳靖則表示，他未經同意進入房間滯留14分鐘，但未造成實質傷害，而其中一女當時不在房內，應不會產生難以撫平之情緒壓力與傷痕，且2名女子提出的診斷報告或運動心理報告都距離案發時間已久，難以判斷有直接關聯，另追加求償的性騷侵權部分也是在案發2年後提出，已超過時效。

法官認為，陳靖和2名女子並不相識，在凌晨5時許侵入房內滯留14分鐘，確實會讓人感到恐懼、受威脅，就算不在房內也會對後續生活造成影響，依侵入住宅判分別賠償二名女選手5萬、10萬元，而性騷侵權部分確實已逾時效，可上訴。