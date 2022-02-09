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泰山傢俱行大火！黑煙龍捲風「3hr燒光8000萬」　老闆娘目睹哭攤

▲▼新北泰山區工廠火警。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲新北泰山區工廠8日大火，黑煙狂竄。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市泰山區新五路一段一間傢俱展示販售場8日上午9時許傳出大火，現場濃煙狂竄，包括隔壁2間受波及的傢俱行，粗估損失近8000萬。警消獲報後，出動300多名消防人員、80多輛各式消防車輛前往搶救，火勢延燒將近3個小時才完全撲滅。女性負責人趕抵後，看到眼前景象不禁癱軟痛哭，至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。

▲▼新北泰山區工廠火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲火勢狂燒3小時才完全撲滅。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，泰山這間家具行農曆年前才剛裝修完畢，起火點疑似在家具行後方，而因為廠房存放大量可燃物，導致火勢在上午9點開始燃燒後，便一發不可收拾，1時後整座工廠全面燃燒，所幸工廠9日才開工，廠內並無任何人員，因此未造成傷亡，不過燃燒總面積仍高達1100坪，一旁2間工廠也受到波及，損失恐高達8000萬。

▲▼新北泰山區工廠火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

消防局表示，此次火警出動雙北和桃園共310名消防人員、85輛各式消防車及1台造價170萬的「滅火機器人」，從四面八方射水灌救，隨後在上午10時41分侷限火勢，並在12時38分控制火勢，下午1時1分熄滅，歷時3小時才終於結束，至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。

▲▼新北泰山區工廠火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北泰山區工廠火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

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