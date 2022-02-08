快訊／入境檢疫最快「元宵後」縮短！5+5或7+3？　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/8）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。陳時中昨日接受廣播訪問時鬆口，入境檢疫天數將從14天縮短至10天，最快時間點則是元宵以後；另傳出桃園亞旭與日翊物流仍有新增個案，以及高雄港引水人未依照規定篩檢遭航港局裁罰20萬，相關內容預期記者會中說明。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布二及警戒延長，且春節檢疫專案「10+4」「7+7」也同步延至2月28日，至於檢疫天數縮短，陳時中昨於廣播節目中鬆口，元宵節過後才會做考慮。他認為，元宵一過如果沒有特別的情形，那就相對安全，承諾「到2/15～2/17時，就會宣布相關變化政策。」但陳時中也說，即便放寬至7天或5天全檢疫、7+3、5+5等，大原則還是不變，依然會配合一人一戶的模式進行。

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亞旭電腦日前爆發群聚感染，目前進入清零收尾階段。市長鄭文燦今說明，昨日前進指揮所決定收尾計畫要將所有亞旭員工進行最後一次採檢，而2147人完成採檢後，「有部分新增」。另外，日翊物流的部分，也有採檢出確診個。

高雄港日前一名40多歲男性負責引導船舶進出的引水人確診，該男曾頻繁接觸40艘船；該員被列高風險成員，卻5次通知篩檢未到，高雄市政府日前稱最高可罰30萬元。也由於該名引水人目前未依照規定篩檢，交通部航港局也依照《商港法》重罰其20萬元。