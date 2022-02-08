人妻合照小王「躺腿狂親」　綠帽夫：肚子裡不是我的！獲賠50萬元

▲妻子偷吃還將肚子搞大，林男氣得告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

高雄林姓男子2018年7月間和妻子結婚後，育有一名子女，沒想到林妻2020年搞外遇，林男更發現妻子和小王的親暱合照，進而認為妻子肚中的孩子不是自己的種，林妻事後仍不斷聯繫小王，林男無奈將2人告上法院，獲賠50萬元。

根據判決書內容，林妻在保險公司上班，婚後沒多久與開鹹水雞店的莊男結識，2人在2020年開始有曖昧訊息往來，林男指控，妻子曾和莊男相約台北、台中摩鐵，還一起到墾丁玩入住同間旅館，兩人因此發生爭吵，結果妻子竟離家出走去找莊男。

林男請友人協尋妻子，進而發現妻子和莊男合照，且有貼近、親吻、勾手、莊男躺臥在穿著睡衣的妻子腿上、手比愛心之行為。林妻2021年3月間發現自己懷孕，但林男推算是在婚外情期間受孕，林妻決定進行人工引流，並承諾不再和莊男聯絡，夫妻倆沒多久又因故爭執，沒想到林妻氣得離家出走，林男才向法院控告2人偷情，求償精神慰撫金80萬元。

法官發現，林妻曾帶著小孩和莊男見面，莊男肯定知道對方是有夫之婦，而兩人接吻、躺腿等親密互動已踰越一般朋友交往界線，判莊男、林妻共同賠償林男50萬元。