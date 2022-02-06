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電資教授年薪140萬「科技業開3倍薪挖角」！　網揭現實面：想清楚

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲原PO猶豫，該不該跳槽？（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者施怡妏／綜合報導

一名電資博士畢業的網友指出，現在在國立大學工作擔任教職工作，年薪大約140萬元，一週只需要上課9小時，其他都是自己的時間，但同期畢業的同學，都已經在晶片大廠賺到年薪600萬以上了，剛好有間晶片大廠最近在徵人，年薪450萬元起跳，他因此很猶豫「該不該跳槽？」貼文一出，引起網友熱議。

原PO在PTT發文，在某間國立大學工作，年資十年內，年薪約140萬元，一週只要上課9小時，其他時間自由安排，不過同時畢業的好友，現在已經年薪600萬元以上了，加上股利根本已經財富自由了，最近好友詢問他，公司有部門在招人，年薪450萬元起跳。

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原PO坦言，看著碩士的學弟妹，各個年薪都是300萬元起跳，而且買房、買車都很輕鬆順利，不會為錢所困，反觀「想當初也拿過書卷獎，現在卻領140萬年薪」的自己，忍不住懷疑「到底在幹嘛？ 」想請過來人給點指引。

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲對方開3倍年薪，問原PO要不要來上班。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，有網友認為應該跳槽，「人生只有一次，做6年人家跪著請你回去當老師」、「先去吧！撈到想休息再回學校也可以，到時又有業界資歷」、「做4年就把買房的錢付清了，真的是傻子才不去」、「趕快去吧！榮景不會一直持續」。

不過，也有網友指出，想清楚自己想過什麼樣的生活，「教職跟科技業是兩種不同的生活，教職還有寒暑假」、「一週9小時穩穩做到65歲還不錯，除非你要挑戰提早退休」、「一周上班9小時我會選9小時，除非你人生除了賺錢沒其他想做的事」、「一週上班9小時還能嫌」、「學校教職爽爽還破百了，還想去被管」、「繼續待教職，其他時間投入股票，或是投資副業」。

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關鍵字：

跳槽教授科技業

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