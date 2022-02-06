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2022想拚國考！「文昌位」開運祕法5步驟　求職也能用

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年不少人都有自己的新人生目標，若想在2022年通過專業技術證照、國家檢定考試資格，或是希望獲得工作機會、升遷機會，「文昌位」5祕法或許能幫助你／妳遇見文昌貴人，一路過關斬將，金榜題名！

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲祈求通過考試、獲得工作機會的人都可以試試看5步驟開運法。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

旺好運谷帥臻命理師分享，若在壬寅流年的「文昌日」與「文昌時」，運用「文昌位」安置文昌風水布局，可以加強頭腦清晰與正確的決策能力，還有機會遇到文昌貴人相助，催動考運順遂、事業平步青雲，讓壬寅年火力全開，詳細5步驟如下：

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步驟1：準備4枝毛筆與4枝幸運竹
準備4枝毛筆與筆架，以及4枝幸運竹與黑色花瓶，植物需定時檢視換水不可枯萎。

步驟2：寫上願望
製作壬寅年文昌願望紙，用黑筆在紅紙寫上自己名字、農曆出生時間、居住地址，以及「文昌」護佑達成的具體目標或晉升職位。

步驟3：廟裡祈求過香
準備祈福供品，以及平日行善的布施收據、4枝毛筆加筆架與4枝幸運竹加黑色花瓶、壬寅年文昌願望紙，一起帶到住家或公司附近有祀奉「文昌帝君」的廟宇祈求來年心願，然後將上述物品過主爐香火後帶回家。

步驟4：吉時放置
擇日選擇壬寅流年的真文昌日（壬寅日），在文昌時（寅時3至5點），將上述過好香爐的「4枝毛筆加筆架與4枝幸運竹加黑色花瓶」安置在家中客廳、書房或辦公桌上的文昌位（東北偏東方，寅山）」，再將壬寅年文昌願望紙置於筆架上。

※備註：壬寅流年的真文昌日為國曆2022年2月18日、2022年4月19日、2022年6月30日、2022年8月17日、2022年10月16日。

步驟5：照顧文昌布局
文昌位必須保持整齊不可雜亂，常在「4枝毛筆加筆架與4枝幸運竹加黑色花瓶」前焚一爐好香，點一盞蠟燭燈，產生空氣熱流，或利用燈光照亮文昌布局，並時常唸誦「文昌帝君陰騭文」定心。善用這5招祕法開運，或許就能幫助你／妳實現願望哦！

● 本文獲得旺好運授權。

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