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過年吃太爽養出泡泡臉！　營養師教你「用吃的」消水腫

大魚大肉養出泡泡臉了嗎？營養師教你吃這些食材可以消水腫。（示意圖）

圖文／鏡週刊

年假期間在家不免要放縱一下，吃得比平常可能「稍微好一點」，大魚大肉不忌口的你可要小心「變腫麻煩」找上你！因為重口味、重鹹、加工食品吃太多，容易使得鈉的攝取過量，導致細胞滲透壓平衡失常，水分滯留體內形成水腫，雖然不是真的變胖了，可是藏不住的泡泡臉也是相當惱人呢！

過年期間吃多了重油重鹹的東西，容易導致身形水腫，眼看過2天即將開工開學，準備和同學同事久別重逢了，這下怎麼見人？營養師高敏敏曾在臉書和大家分享對抗水腫的方式，由於水腫的原因是體內滯留過多水分，因此我們要將多餘的水分及鈉排出，可以攝取幫助利尿及高鉀的食物，做到「留鉀排鈉」。

高敏敏營養師就推薦下列各種「消水腫飲食」，如果可以在吃大餐時就搭配這些食物或飲品，也有機會預防水腫，不過要注意的是個人體質差異。

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飲品-具利尿成分

咖啡：其中的咖啡因能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動
綠茶：綠茶中也含有咖啡因，利尿消水腫之外，其中的兒茶素也能刺激新陳代謝
黑豆水：黑豆中含有豐富的鉀，可以幫助排鈉
玉米鬚水：玉米剝下來的玉米鬚不要丟掉，可以拿來煮成玉米鬚水，豐富的鉀離子排掉身體過多的鈉，對於利尿、消水腫是很棒的
紅豆水：以無糖紅豆水為主，若是自己煮，記得不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出。

蔬菜-極高鉀蔬菜

菠菜：菠菜除了鉀之外，也含有鐵質
金針菇：金針菇高鉀、低鈉，建議平時就可以適時補充
白莧菜：豐富的礦物質幫助促進代謝
苜蓿芽：鉀豐富之外，也富含維生素
地瓜葉：幫助利尿消腫之外，也能保持腸道正常運轉

水果-高鉀水果

奇異果：除了鉀之外也富含維生素C及奇異果酵素，幫助消化
香蕉：高鉀之外，還含有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢
哈密瓜：可以排除身體多餘水分
聖女番茄：排出多餘的鈉，減少水分滯留，另外也含有豐富維生素C，一次建議15-20顆即可
草莓：改善水腫之外，也能調節血壓，一次8-10顆即可，如果是高血糖或易結石體質更要節制

高敏敏提醒，要避免水腫要盡量少碰高鈉食物，例如：加工食品、油炸重鹹、泡麵／乾拌麵、罐頭、沾醬料食物等。這些食物鈉含量都很高，也就是造成水腫的原因，平常就要減少攝取量，如果已經水腫了就更要避免。

另外要特別注意的是，雖然鉀可以幫助排出過多的鈉，漸緩水腫情形，但如果是腎臟病患者或需要限鉀者，就不建議用這些方式了，以免造成腎臟負擔。而消水腫除了用吃的，也可以搭配運動30分鐘，讓多餘的水分更容易排出，希望人人都能遠離水腫、不虛胖，用最好的狀態迎接開工吧！

吃太鹹，腫一圈？消水腫可以這樣吃！（高敏敏營養師提供）

高敏敏營養師原始貼文在此。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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