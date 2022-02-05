回台參選？蕭美琴4字回應　陳以信笑虧：只怕由不得妳

▲蕭美琴、陳以信。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）



記者黃巈禾／台北報導

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信近日前往美國訪問華府，並與駐美代表蕭美琴會面，他在餐敘中問蕭美琴今年是否會回台灣參選，他聽完蕭美琴的答案後笑回「只怕到時由不得妳」，整桌人都笑翻了。

陳以信表示，這趟華府國會外交能成功，一半要感謝駐美代表蕭美琴協助，短短3天行程中，她順利安排5位聯邦眾議員，與3批資深國會助理會面，顯示國會工夫下得深，他也透過自己人脈見到3位聯邦參眾議員，並在路上與3位參眾議員巧遇，其中1位以前互動過，2位則是新碰面，日後都可繼續經營，國會工作是一點一滴累積而成，可惜過去2年因疫情來不了，否則多走就會有更好成績。

▲蕭美琴宴請陳以信，並讓各組組長進行處務會報。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）



陳以信指出，蕭美琴在雙橡園宴請他，因為他是立法院外委會召委，她讓各組組長進行處務會報，這顯示對立法院的尊重，當過立委的駐外代表果然不一樣，餐敘中他們正好談到台南，他們都是台南人，她突然問今年是否要回台南選舉？他回答才正要問她是否今年要回台灣選舉？結果她立馬說「抵死不從」，他則笑回說「只怕到時由不得妳」，逗得在場人哈哈大笑。