屏縣環保局稽查輔導無假期　春節查獲10家畜牧業違規

▲屏縣環保局春節連假執行稽查作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局稽查輔導無假期，在春節期間查獲4家業者放流水質不佳，已採樣送驗，待水質檢驗後也將依水污染防治法裁處6千元以上60萬元以下罰鍰；另有6家畜牧場周界有明顯異味，為掌握時效性，已立即採樣並送進異味官能實驗室進行臭味分析，如檢測結果超過排放標準將依違反空污法規定告發處分，最低裁罰金額為10萬元起跳。

春節連假，為維護縣內環境品質，並嚇阻不肖業者於春節連假期間趁機非法棄置廢棄物、工廠及畜牧場趁連假期間深夜或清晨偷排廢水、廢氣污染環境情形，縣環保局在春節連假期間由局長、副局長、技正及相關業務科科長分組分隊帶領稽查人員前往各處稽查與輔導，包括易遭棄置廢棄物的偏僻地點、常遭民眾反映的化製廠、堆肥場、畜牧場、工業區等事業單位巡查。

另為維護民眾春節期間遊憩品質及環境衛生，每日也前往熱帶農業博覽會、勝利星村、縣民公園、華僑市場、東琉線碼頭、屏東可可園區、加油站等遊客停留地點巡查環境衛生及公廁清潔。

環保局表示，春節連假到(4)日，該單位執行廢棄物非法棄置巡查的天羅地網專案計畫共計26次；稽查化製廠、堆肥場、工廠、工業區等處所共計135場次；巡查遊客較多的遊憩區及加油站公廁、環境清潔共計195場次。另針對屏東市、九如、里港、長治、鹽埔、內埔、麟洛、萬丹、竹田及潮州等區域畜牧業，執行夜鷹作業，共稽查134家次，當場查獲4家業者放流水質不佳，已採樣送驗，待水質檢驗後也將依水污染防治法裁處6千元以上60萬元以下罰鍰，另有6家畜牧場周界有明顯異味，均依規處理。

縣長潘孟安表示，在春節連假期間，焚化廠及掩埋場同仁不停歇，假日依然照常工作處理民眾所產生的垃圾，也期待民眾能夠體恤並做好垃圾分類工作，共同維護環境衛生。