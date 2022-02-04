初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了：責無旁貸

▲雲林某餐廳年菜爆食安問題，民眾吃完上吐下瀉 。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／綜合報導

年初二回娘家有不少人會向餐廳訂購年菜來款待親友，但雲林虎尾一家餐廳卻出現疑似食安問題，有超過20人吃完餐廳的飯菜之後，紛紛出現上吐下瀉的情況，讓民眾叫苦連天。對此，衛生局緊急派員前往調查，而業者也在臉書上PO文致歉，承諾將會負責到底。

該餐廳業者3日在臉書貼文表示，「對於因爲我們而造成身體不適的客人，我們很抱歉。」業者進一步解釋，關於初二的年菜有客人反應食品有狀況，目前也已通報衛生局，「我們餐廳也積極的在配合稽查與追查原物料的狀況。」

業者還提到，目前針對顧客情況已在一一進行處理，責無旁貸，「如果有在這期間吃過我們餐廳食物而發現有問題的，請立即（與）我們聯繫，謝謝。」

貼文一出，有不少民眾紛紛留言表示有類似情況，「我們家有6個人上吐下瀉，到底是哪道菜有問題」、「我初二訂了一桌，有二個人上吐下瀉」、「我初二訂了二桌家中有一個人上吐下瀉，有2個人拉肚子」、「我初二訂了二桌幾乎全都上吐下瀉，今天早上還拉了兩次」，粗估至少有超過20人出現不適症狀。

對此，業者也一一致歉回應，衛生局也緊急派員前往調查，而業者則承諾將會負責到底。