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老天有眼！淫狼隨機性侵逃18年　被害女恐懼「夫妻敦倫」

▲▼性侵被捕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北男子陳宏仁性侵弱女逍遙法外18年，終究被查獲判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北男子陳宏仁20多年前利用夜色將1位獨行女子拉進無人工地性侵得逞，因警方當時DNA資料庫沒他的樣本、無從比對，陳男逍遙法外18年，直到2016年陳男被援交妹指控性侵、到案採集唾液送驗才露餡，他堅稱當年被害人跟他性交易發生糾紛、提告逾期，且全案也已超過追訴時效，最高法院指他曲解法令狡辯，仍依強制性交罪判刑4年定讞。

1999年1月16日晚間7時許，本案當時剛滿20歲的被害女子隻身走在台北縣蘆洲市（今新北市蘆洲區）集賢路，突遭1名年約30歲、戴安全帽與手套的陌生男子，勒頸強拉進一旁無人工地內性侵得逞，5、6分鐘後完事，歹徒還告訴被害人：「很舒服！」

被害人嚇傻了一直哭，脫困報案雖在體內驗出淫狼DNA，但當時警方建檔的資料庫沒有吻合的樣本，遲遲抓不到人而成為懸案。眼看20年的追訴時效就快到期，終於在2016年6月出現轉機。

當時開小黃為生的陳男被1名援交妹指控性侵，鬧進警局依法採唾液送驗，赫然與懸案歹徒的DNA相符，結果陳男被援交妹告的案情不起訴，卻因懸案露餡被送辦。

陳男辯稱和當年女子從事性交易、為費用發生糾紛遭誣賴，他指稱女方胸、頸之間有刺青、手腕有自殘痕跡，還說女方用台語粗口罵他，但本案被害人當庭接受勘驗，身上乾乾淨淨、無任何疤痕，她也不太會說台語。

陳男不死心，找到女方在色情護膚店工作2度被起訴紀錄，還專程翻出1則從1999年舊報紙刊登的色情小廣告，指上頭聯絡電話跟女方工作的店家相同，企圖佐證雙方當年有性交易糾紛。

法官查出女方被起訴的行為，都發生在遭性侵事件之後，其中1次判刑原因是她擔任色情護膚店的會計與接線生，而非跟男客性交易，另1次僅幫客人按摩沒賣淫，獲判無罪。

陳男再抗辯強制性交罪當年仍是告訴乃論的強姦罪，追訴時效只有10年，早已過期，且女方當年沒提告、過了18年才提告，也已超過時效，女方出庭更曾說他不是當年的歹徒。

法官指當年歹徒身分不明，女方礙於名節加上恐懼，暫不提告，陳男到案後，2017年1月被查出DNA吻合，女方在6個月的時效期限內提告，沒有逾期，陳男所犯罪名，不論是當年至少判刑5年的強姦罪，或本案檢方起訴可判刑3年以上、10年以下的強制性交罪，追訴時效都是20年，本案檢方起訴後移審法院，仍在時效內。

法官指事隔18年，人的體型外表改變很正常，若非DNA比對吻合，將無從查出陳男就是當年的歹徒，反倒是女方始終牢記重要案情，可見女方所受心理創傷難以抹滅，甚至婚後對於夫妻敦倫仍會恐懼，陳男非但沒任何歉意也沒和解賠償，顯見毫無悔意，歷審都依強制性交罪判刑4年，最高法院駁回陳男上訴，全案定讞。

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