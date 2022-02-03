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吃火鍋誤食「白色圓錠」　服務生一動作讓她羞喊：尊嚴好痛

▲▼差點變最後的晚餐！跨年前誤食「白色圓錠」　網嚇壞：超危險。（圖／翻攝自Dcard）

▲吃火鍋桌上放「小白錠」，她吃下去差點發生意外。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

有些火鍋店會在桌上附贈薄荷糖，讓顧客用餐後能清除口腔味道。有一名網友在Dcard表示，她跨年與朋友吃火鍋時，發現桌上放了一個糖果包裝的小白錠，以為是薄荷糖就打開來吃，結果被看見服務生立刻阻止，真相也讓她覺得糗爆，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「崩潰的2021最後一餐」為題，表示她在跨年前與朋友到火鍋店用餐，看見桌上放著的白色圓錠，誤以為是薄荷糖，就在餐後刷卡買單時，拆開放入口中，「（白錠）沒有什麼味道，我還有點咬舌頭，有一秒更以為這是高級口味糖果」。

這時服務生見狀趕快提醒，那個白錠是濃縮毛巾，她才趕緊把白錠吐掉，事件也引起了整家餐廳的人爆笑，她則感嘆「幸好毛巾沒有膨脹，不然我可能活不到2022了，而且尊嚴好痛」。

貼文一出立刻引發網友熱議，「有一些導遊也會帶這個送給遊客，因為只要加水就會變濕紙巾」、「如果我看到應該也是傻傻的拿來吃」、「太酷了吧，我到現在才知道有這種濃縮毛巾」、「真的長超像糖果，沾水就可以打開」。

也有網友說「我昨天也以為這個是糖果，直接給他咬下去」、「餐廳發給小朋友的話，很容易誤食吧，應該有必要標示請勿食用」、「至少包裝換一下吧，跟糖果包裝太像了，很容易誤食，吞下去怎麼辦？」

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