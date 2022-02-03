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6種姓名筆劃有股神潛力！　一表看懂自己最佳發財工具

記者黃翊婷／綜合報導

新年新氣象，怎麼投資才能最有效率把手中的錢財放大，知名命理師李行在臉書PO文，帶大家從姓名筆劃分析，找出最適合自己的投資理財工具，共分為3種，分別為保守型、穩健型和積極型。

從姓名筆劃分析適合的投資理財工具。（圖／李行開運攻略提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲名字裡的「人格、地格、總格」其中一個符合即可。（圖／李行開運攻略提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李行老師在臉書「李行開運攻略」的文章中提到，大家都想用錢滾錢、賺大錢，但到底什麼樣的投資方式才是最適合自己的，往往不是那麼確定，這時不妨從姓名筆劃來分析，只要名字裡的人格（姓氏加名字第一個字的筆劃）、地格（名字總劃數，單名者要再加1）、總格（姓氏加名字的總筆劃）其中一個符合，就算中了。

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●12、14、22、26、30、36劃：保守型，如定存、儲蓄保險。

●16、24、25、35、41劃：穩健型，如基金、投資型保單、ETF。

●11、23、27、29、31、39劃：積極型，如股票、好地段的房地產。

李行老師也提醒，找對適合的投資模式固然重要，但大家也要自己勤做功課，而不是盲目聽從，才能既賺錢又安全！

▼民眾投資之前也要記得做足功課。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北股市大跌 一度重挫300多點。（圖／記者屠惠剛攝）

● 本文獲得李行開運攻略授權。

最近全球股市房市驚驚漲，大家都想要「用錢滾錢賺大錢」， 但是你選的投資方式真的適合你嗎？ 今天李行老師要幫大家從姓名筆劃來看， 【從姓名筆劃分析，你適合什麼投資理財工具？】 直播回顧

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