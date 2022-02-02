韓國瑜復出政壇？　命理師蔡上機：新年「潛龍勿用」別急著下莊

▲高雄市前市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆新年到，高雄市前市長韓國瑜年初舉行《韓先生來敲門》新書發表會人氣爆棚，被視為復出政壇的起手式，命理師蔡上機接受《ETtoday東森新媒體》訪問時預測，面對2022地方選舉和2024總統大選，韓國瑜新年可走「潛龍勿用」作為，不要急著下莊，應韜光養晦、養精蓄銳，因為2022年對其局勢不佳，並非有利。

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday東森新媒體》在農曆春節前訪問蔡上機，點評包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、韓國瑜等人的新年運勢，將在本周陸續刊登。

韓國瑜自2020年6月解職後回歸民間，去年底與國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜同框，今年初將公益故事集結成冊出版《韓先生來敲門》一書，日前在大安森林公園舉行新書發表會，吸引上萬韓粉自發參與，引發外界關注。

對於韓國瑜未來運勢，蔡上機大膽預測說，韓國瑜生於1957年，生肖屬雞，不過，「韓流」已經在他參與2020年總統大選時登峰造極，等於高點已過，2022年如韓流再起，雖不再是昔日的高點，但其聲勢，仍可再激起政壇的一波漣漓，的確不容小覷。

蔡上機表示，2022對韓的政治運勢，局勢不佳，並非有利，如參與六都市長選舉，是有很大的風險；但如真要參選，台北市或桃園市，則是比較有一搏的機會，當然，如幸運而有機會險勝，自然就沒有了2024的機會了，所以，韓國瑜如志在2024，必然不會劍指2022。

從運勢上來看，蔡上機指出，韓國瑜在2022年是有可能走「潛龍勿用」的作為，而他如果有心在2024，此時最好的作為，也是走潛龍勿用，不要急著下莊，扮演保持好公益角色，韜光養晦，養精蓄銳，積蓄能量，將是最好的作為。

蔡上機說，韓國瑜曾任高雄市長，也選過總統，如捲土重來，而未參與2022的六都市長選舉，當然極可能就是押注在2024的總統大位，而在國民黨屢戰屢敗，政治版圖一再萎縮的頹勢之下，韓國瑜及韓流，有可能再度成為藍軍挽救復興國民黨的一股希望，屆時不排除，韓又再度燃起國民黨的生命之火，再戰2024，「但如韓再戰2024，最怕的是重演2020年的黨內之爭。如天命不在韓，恐將功敗垂成壯烈矣！」

▼命理老師蔡上機。（資料照／記者林敬旻攝）