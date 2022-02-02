盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

記者黃翊婷／綜合報導

生活中有些小習慣可能會招來衰運，命理師艾菲爾整理出6大可能影響運勢的壞習慣，包含愛嘆氣、不經意抖腳、咬指甲等等，希望大家盡量避免，以免在不知不覺中降低了自己的好運。

▲若老是嘆氣、皺眉，可能會把自己的好運嚇跑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

第一點：愛嘆氣

人在嘆氣時，神衰氣散，元氣大耗。老一輩的人也常說，「一嘆窮三年」。相信「嘆氣」是大家最常犯的，也是最沒自覺的。老是唉聲嘆氣的人，會失去鬥志，做事沒有動力，容易放棄。

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第二點：不經意地抖腳

俗話說，男抖窮丶女抖賤。抖腳讓人覺得你不穩重、心浮氣躁、難交付重任，這樣一來老闆有大項目交辦時，自然會跳過你。另外還有這樣的說法，「樹搖落葉，人搖福落」，你的福氣就這樣一點一點被你抖掉了。

第三點：咬指甲

常看到會咬手指甲的小朋友，這可能是因為口腔期沒有被滿足，但換作是一個成年人常咬指甲，可能代表此人身心不成熟，缺乏安全感，容易對人產生不信任感，導致感情、健康方面大受影響。

第四點：愛皺眉

愛皺眉頭的人，容易患得患失，造成即將到手的好機會都流失掉，也容易將貴人擋在門外。人總說「伸手不打笑臉人」，但若是一個每日愁容的人，又恰巧與你意見相反時，一副苦瓜臉的他，會不會讓你很想動怒呢？

第五點：抿嘴丶撇嘴、噘嘴

這3種嘴部動作都代表了負面情緒，抿嘴代表欲言又止，常發生在與自己意見不同，想反駁又說不出口；撇嘴有著憤怒、不屑、輕蔑情緒，代表自己正在負能量爆發邊緣；噘嘴代表正在生氣、不要來惹我的表現，直接將人拒之千里。這3個動作會將好運也推開喔。

第六點：吃飯敲碗丶過筷

舊俗認為只有乞丐才會敲碗乞討，這樣做是不識大體的行為，且易犯小人。吃飯時越過他人的筷子夾菜是餐桌禮儀的大忌，凡事都有個「先來後到的道理」，不懂得禮讓，自然冒犯小人、長輩。另外，參差不齊的筷子也避免擺上餐桌，有三長兩短這樣不吉利的寓意，容易讓運勢變差，不順利。

▼吃飯敲碗被認為是不禮貌的行為。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

● 本文獲得塔羅牌老師艾菲爾授權。