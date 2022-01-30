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人夫勾小三101跨年嗆妻：妳永遠比不上她　活該下場曝

人夫勾小三101跨年。（示意圖／林士傑攝）

▲人夫勾小三101跨年。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台北一名賴姓人夫和妻子結婚10多年，卻帶著小三到台北101看跨年煙火，甚至傳訊嗆「你永遠比不上她」，讓正宮當場心碎，氣得提出告訴。法官發現，陳姓小三曾在臉書PO出和人夫的親密照，並於個人簡介欄加註「老公我知道你最愛我」等文字，並透過貼文挑釁「自己老公顧不好」等語，侵害配偶權情節重大，判賠15萬元。

根據判決書，人妻主張，她和賴男於2011年10月11日結婚，不料陳女明知先生為已婚之人，竟於去年至101大樓附近結伴出遊跨年，事後還在臉書PO出2人親密合照，甚至發布「自己老公顧不好、怪誰」之挑釁言論；更令人心碎的是，賴男得知婚外情曝光後，竟傳訊給元配稱「你永遠比不上她」，讓她當場崩潰，決定求償60萬元。

針對原告指控，賴男辯稱，跨年當天有另名友人在場，3人是為了視察並與主辦及協辦美食廠商會面洽談，才前往101大樓，之所以會說「你永遠比不上她」，則是因自己家境貧寒，長年受女方嘲笑，才會講氣話；陳女則稱，其臉書網頁發文，僅係表達個人心情，並非挑釁，而2人雖有合照，但並無親密動作或衣衫不整。

士林地院審酌，被告間有逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來，其等行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，情節重大，堪認原告因此受有一定程度之精神上痛苦，考量雙方智識程度、收入、名下財產等一切情狀，判處賴男及陳女須連帶賠償15萬元；可上訴。

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