高雄男發文造謠「某科技廠爆發確診、阿邁蓋牌」竟免罰！原因曝光

▲「疾管家」LINE帳號有設置澄清專區。（圖／翻攝手機）

記者陳羿妏／綜合報導

李姓男子2021年7月間於臉書發文稱，某科技廠爆發確診，但高雄市長陳其邁蓋牌，事後被依違反《社會秩序維護法》送辦。李男辯稱，貼文內容是聽來的，並沒有查證，但他發文純粹是要提醒在科技廠上班的朋友。對此，法官認為指揮中心每天都會開記者會公布疫情資訊，且也在LINE官方帳號「疾管家」上設置澄清專區，難認貼文有引起閱覽者恐慌，審酌後判免罰。

判決指出，李男2021年7月間於臉書發文寫道「某科技廠爆發確診、阿邁蓋牌、新聞不會報、看來要躲到-60度冷凍庫、11+3開人世比較安全、高雄防疫很棒每天蓋牌吹牛喊+0」。事後，李男被認定違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，警方將其移送法辦。

李男於警詢時辯稱，貼文內容是聽來的，並沒有查證，但他發文純粹是要提醒在科技廠上班的朋友。

對此，法官勘驗相關事證，認為李男發文期間正值防疫非常時期，卻未加以查證，確實有欠思慮，然而指揮中心每天都會開記者會公布疫情資訊，且也在LINE官方帳號「疾管家」上設置澄清專區，難認貼文有引起閱覽者恐慌，故審酌後，判免罰。

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