虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」　恐和家人相剋

▲3生肖不適合擁有虎寶寶。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

不少夫妻會計劃性生育，而今年正逢虎年，其實並不是所有生肖的父母都適合有個虎寶寶，在十二生肖中，屬虎人比較機智聰明，遇到事情也很少優柔寡斷，給人雷厲風行的感覺，適不適合擁有虎寶寶，就要看家人和虎寶寶事不是相剋。

歪樂樂星座運勢就分享，屬猴、蛇、豬的人應盡量避免在虎年懷孕，相剋可區分為相破、相沖、相害、相刑四種，而寅虎和亥豬相破，和申猴相冲，和巳蛇相害，和申猴、巳蛇相刑，原則上來說，屬猴、蛇、豬者不適合要虎寶寶。不過屬豬人也有例外，因為亥豬又是寅虎的相合生肖。

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▲屬虎者與屬馬、狗者為三合生肖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



相合分為三合和六合，三合指的是3個生肖再一起合適，六合指的是2個生肖在一起合適，因為共有12個生肖，每2個一組分為6對，故稱六合，而亥豬正是寅虎的六合生肖。

亥豬和寅虎同時有存在相破、相合關係，如果不願意冒險，屬豬人可盡量避免生虎寶寶，選擇三合生肖，像是羊寶寶或兔寶寶，另外，生肖虎的三合生肖是午馬和戌狗。

除了相合和相剋，其他生肖和虎則屬於相安無事的和諧關係，像是生肖鼠、牛、虎、兔、龍、羊、雞、狗者。