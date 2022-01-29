區間測速重新上路！新北市這3路段5天「累計120up違規」

▲▼新北市重啟區間測速，用路人違規被拍下。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文／新北報導

北宜公路、台64線快速道路、新店區環河路區間測速執法於24日重新上路，而截至目前為止實施共5天，累計違規超過120件。對此，新北市警局交通大隊表示，，整體違規比例較恢復執法前下降近7成，事故下降近5成，顯見絕大多數用路人均能依速限穩定行駛。

新北市警局交通大隊表示，區間測速執法24日重新上路，而實施首5日北宜公路26.2-32.2K違規64件，嚴重違規車輛(車速61KPH以上)占總通行車輛2.33%；台64線中和段違規43件，嚴重違規車輛(車速91KPH以上)占總通行車輛0.16%；新店區環河路違規10件，嚴重違規車輛(車速81KPH以上)占總通行車輛0.02%。

交大事後分析違規車輛行駛速度，北宜區間路段測得最高平均速率88公里、台64線中和段最高平均速率115公里、新店區環河路最高平均速率101公里。交大表示，雖尚未達道路交通管理處罰條例法定危險駕駛程度，但超速行駛遇有突發狀況時會減少反應時間，且容易操作失控而導致事故，尤其北宜公路彎道多，超速行駛風險更高，事故嚴重程度也隨之增加，危害的不僅是自己甚至是其他用路人的行車安全。

此外，新北市警局也提醒駕駛人依速限穩定行駛，不需盯著儀錶板計算車速及通行時間，也不要有急煞或停車的狀況，否則可能造成追撞事故，保持穩定正常行駛速度、行經彎道確實減速，平均速率即可低於速限，而科技執法會針對嚴重超速違規優先取締，