快訊／今本土+15！加貝爾學童媽媽確診　大同染疫2員工感染源不明

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增15例本土個案、33境外移入，而15例本土個案中，包括高雄港、亞旭、桃園加貝爾幼兒園、礁溪長榮鳳凰酒店都有新增確診者。另外，桃園大同2名染疫員工目前感染源不明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。另外新增境外移入個案為19例男性、14例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國(9例)、阿拉伯聯合大公國及新加坡(各2例)、日本、中國、澳大利亞、越南、墨西哥及荷蘭(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,640,594例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,621,502例排除)，其中18,681例確診，分別為3,593例境外移入，15,034例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18315境外移入病例，再次採檢為陰性，改判排除)，累計127例移除為空號。

台灣自2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲1/29新增確診病例。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/29日新增本土、境外移入確診個案表。（圖／指揮中心提供/點圖可放大）



