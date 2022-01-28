桃機前進指揮所解編！王必勝揭「落地篩檢總數據」　確診人數曝光

▲前進指揮官王必勝。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

記者楊晏琳／台北報導

桃園機場前進指揮所今（28）日正式解編！指揮官王必勝表示，航班落地篩檢作業實施至今已第18天，共採檢9454人，揪出421人確診。王必勝指出，相關流程一直都在改善，現在程序相當順暢。「雖然解編，但落地採檢作業會繼續下去。」

王必勝公布落地採檢成果統計，至昨（27）日為止共計17天，入境航班總數195班，共採檢9454人，驗出421人確診，總陽性率4.45%；分開來看，長程航班統計部分，1/11～1/27總班數共119班，檢驗總人數8034人，確診人數380人，總陽性率4.73%；東南亞及南亞航班統計，自1/20～1/27共8天，總班數76班，檢驗總人數1420人，其中共41人確診，總陽性率2.89%稍微偏低。

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王必勝指出，不同國家差別也大，從菲律賓、馬尼拉入境，8天採檢133人計23人確診，有些低、有些高，可藉此看出當地染疫狀況。

王必勝也讚許相關人員的辛苦，他表示，落地篩檢作業牽涉到非常多職類工作人員，包括機場OCC、檢疫人員、航空公司、救護車桃勤，以及後端收治的加強型檢疫所和防疫旅館，包括醫療端、部桃、前進實驗所與檢驗所等。「以現在航班來看，幾乎24小時在工作，真的是邊境第一線最高風險的人，值得國人給他們打氣加油！」

王必勝強調，雖然前進指揮所解編，但落地採檢作業會持續下去。

