騎士高調掛「義交勤務中」隱藏車牌　他拍照抓包2關鍵：耍特權？

▲騎士遮蔽車牌，引起其他用路人注意。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

駕駛人故意遮蔽車牌、逃避取締的例子層出不窮，怎料近日卻有一名台北網友發現，一輛機車行駛途中全程遮蔽車牌，上頭僅掛著一張紙板，寫著「義警執行勤務中」，還印有一個警徽，讓他看了滿頭問號，不禁質疑此舉是不是在耍特權？

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，他騎車載人出門，結果路上停等紅燈時，發現前方一輛機車用紙板擋住車牌，上頭寫著「台北市政府警察局交通義警大隊、中正二隊、執行勤務中」，還印了個警徽，讓他感覺不太對勁，趕緊叫後座拿手機拍下來，「以為是警察單位，結果上面寫義警？整路遮著車牌在路上行駛？」

許多網友紛紛留言，「義交何時有這種特權？警察機車都不敢這樣子作為了？破壞義交形象而已」、「實質上就是遮牌啊，忘記跟不是故意就可以當理由？」、「遮著騎在路上就是違法，可悲的是只有警察可以抓！」、「我是義消騎車都不遮車牌了，我記得假冒似乎會吃上官司？警察局不提告嗎？」

▲紙板上寫著「交通義警勤務中」。（圖／爆料公社）

也有人留言緩頰，「可能是他剛剛去指揮交通停在路口處，離開的時候忘記拿掉了，我相信義警沒人這麼囂張、敢故意夾著這張上路！」「這是義交不是義警，應該是路口指揮交通，怕被檢舉違停而遮的牌子，勤務結束後忘了取下，就變成這樣子了...」

不過，一名擔任義交的網友打臉，「這是違法的，我從來沒看過有這種的，而且那個應該叫『協勤中』，上面必要有個人名字、中隊名、分隊名，這張說不定是自己印的，而且大隊強烈規定不可以遮車牌，希望大家對義交多點鼓勵，畢竟颳風下雨都在站路口，而且他這張很明顯不是大隊印製的，因為大隊印製還必須有鋼印、級職等，歡迎檢舉他！」

對此，臺北市政府警察局中正第二分局也在留言回覆，相片中未有明確車號及違規時間、地點，本分局無法據此舉發，但已轉達中正二義交中隊幹部，要求所屬人員確實遵守相關交通法令，無論是否執勤與否，如有違規將依法舉發。若民眾有發現相關違規，也請立即撥打110電話，分局將迅速派員到場處理。

▼中正二分局在貼文底下回覆。（圖／爆料公社）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完