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最低月租199元！4G不限速吃到飽看這裡　5家電信資費一次看

▲iPhone,apple,手機。（圖／pexels）

▲電信業者也推出4G吃到飽申辦優惠。（示意圖／pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

在5G時代，各家電信業者主打5G資費，不過許多民眾仍想申辦4G費率，目前4G費率有哪些優惠呢？目前各家雖然仍有499元月租費的優惠，不過多為4G「限速」吃到飽，也就是說僅是和輕度使用者，例如瀏覽網頁、看YouTube影片等等，此次也對比5大電信業者4G不限速資費，供消費者參考。

中華電信

推出4G 599元不限速吃到飽服務，需綁約24個月。但要注意的是，僅限新客戶與攜碼客戶申辦，並且未提供網內通話免費服務，此方案包含4G不限速吃到飽、網內前5分鐘免費、網內內含45分鐘免費、網外內含40分鐘免費、市話內含15分鐘免費。

台灣大哥大

資費為4G 不限速599元吃到飽，約期分為12個月與24個月，mo幣多方案，每月會回饋momo幣，也就是說可以折抵momo購物的消費。而另個方案則包含每月加送100元購物金，兩個方案都提供網內免費、網外30分鐘通話免費。

遠傳

資費同為599元，提供4G上網吃到飽，而合約分為12個月與24個月方案，最高回饋1200遠傳幣，可在Friday購物等相關網站使用，此外也提供網內互打免費、網外30分鐘通話。特別的是遠傳提供學生教職方案，每月588元，包含上網吃到飽、網內送 40 分鐘、網外送 40 分鐘、市話送 60 分鐘。

亞太電信

推出4G 199元不限速吃到飽，但此方案並不是常駐方案，僅限定申請到2月7日，屬於新春促銷方案，除不限速吃到飽之外，還有網內互打免費加上網外20分鐘免費。

台灣之星

推出限時優惠4G 399元吃到飽方案，到1月31日截止，除了4G吃到飽之外，贈送20分鐘網外時數，但需要注意的是，除新申辦與攜碼用戶之外，也限定2014 年 8 月 25 日後，未曾持有台灣之星月租型門號的用戶。

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