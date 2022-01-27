爆婚外情遭拔「模範公務員」　王必勝：我只是盡心盡力的公務員

▲王必勝遭拔模範公務員。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊晏琳／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝，日前因婚外情事件遭拔「模範公務員」頭銜。同為桃園機場前進指揮所指揮官的他，今（27）日前往機場視察時被問及對此事的看法，僅表示自己不是模範公務員，「不過我想我是盡心盡力的公務員。」

王必勝今日亦針對落地篩檢部份做說明，指出落地採檢每天都在做，「也可以看到陽性率有下降的趨勢，而這是不是反應國際疫情有趨緩的現象，還要繼續觀察。」他強調，此措施最重要的是攔下確診者，不要讓他們影響其他防疫體系。此外，王必勝也提到，桃機前進指揮所成立至今，最後一位確診者足跡到明天將滿14天，應可達到解除前進指揮所條件，回歸桃機應變中心管理。

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另一方面，桃園遠雄自貿園區昨日又新增14例確診。不過王必勝表示，這些確診者都侷限在亞旭，會針對他們做相關處理，也因這些確診者皆為居家隔離下才被驗出，所以對社區影響不大。王必勝指出，這也表示遠雄園區漸漸得到控制，目前「會針對每家公司風險不同做不同管理，可以復工就復工，先前防疫作為不理想的地方，都已經場勘過，在吃飯、休息、廁所、動線都有做新規劃，希望環境更安全。」

針對被拔除模範公務員，王必勝僅回應，「我不是模範公務員，但我想我是盡心盡力的公務員」，強調現在疫情嚴峻、個人事情不足掛齒。