圓山房仲案、礁溪飯店案「染不同Omicron」　與桃機、高雄港不符

記者洪巧藍／台北報導

台灣本土疫情爆發，除桃機-遠雄自貿區、高雄港兩個主要案例外，中央流行疫情指揮中心今日公布最新基因定序，發現雙北的圓山廚師-房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，分別感染不同的Omicron，也與桃機、高雄港不同。

▲「案18443礁溪長榮鳳凰酒店」相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前宜蘭和雙北房仲這兩起，初步定序為Omicron，基因比對和桃機、高雄序列不同，還在和境外移入序列比較。初步考量，足跡到宜蘭或者和個案重疊地緣關係個案進行比較；宜蘭與雙北彼此序列也不同。

▲羅一鈞說明最新基因定序。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布新增46例本土個案，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，其中新桃園29例最多，其次是高雄港群聚12例，新北新增2例是亞東醫院病患母子，台北也有一名幼兒園老師確診，足跡與圓山、房仲群聚個案足跡有重疊。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(9例)、英國、加拿大及荷蘭(各2例)、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、法國、中國、瑞典、柬埔寨、越南、新加坡(各1例)移入；另23例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,542,669例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,523,800例排除)，其中18,503例確診，分別為3,475例境外移入，14,974例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計122例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

