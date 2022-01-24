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默沙東口服藥抵台「不考慮廣發診所」　輝瑞過年前到貨可能性高

▲▼台灣向美商默沙東公司採購的口服藥Molnupiravir首批抵台。（圖／美商默沙東藥廠台灣分公司提供）

▲台灣向美商默沙東公司採購的口服藥Molnupiravir首批抵台。（圖／美商默沙東藥廠台灣分公司提供）

文／中央社

指揮中心今表示，默沙東COVID-19口服藥首批2016份到貨，為亞太地區第2個取得；指揮官陳時中說，默沙東與輝瑞口服藥各採購5040與2萬人份，輝瑞過年前到貨可能性高。

中央流行疫情指揮中心今天表示，今年採購默沙東研發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），首批2016人份療程已於今天清晨抵台，並採購儲備5040人份療程。

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陳時中今天在疫情記者會上表示，先前與默沙東洽談採購1萬或1萬份以上藥品，但臨床試驗資料顯示，默沙東跟輝瑞適用情況各有不同，故調整採購量，默沙東降到5040人份，輝瑞口服藥Paxlovid則提高採購量到2萬人份。

陳時中並說，依照排程，輝瑞口服藥物在過年前抵台的可能性很高，他並透露，未來還有新的候選藥物在不斷評估中。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣有參與默沙東與輝瑞的臨床試驗，對於爭取藥物儘早到貨有幫助；據他了解，台灣是亞太地區第2個取得默沙東口服藥的國家，及早取得可讓輕中症的患者儘早用藥治療。

張上淳說，默沙東口服藥用於治療輕中度感染COVID-19、具重症危險因子高風險患者，尚未用氧氣、發病5天內，且無法使用其他藥物治療者可用藥，降低重症風險。

張上淳表示，重症危險因子包含年齡65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI大於25，以及其他影響免疫功能的疾病或已知重症風險因子者。

張上淳說，默沙東與輝瑞口服藥都已列入COVID-19治療指引，加上先前的瑞德西韋、類固醇與單株抗體藥物，治療藥物愈趨完整；但單株抗體不建議感染Omicron變異株的患者使用，故今天抵台的默沙東口服藥，以及後續的輝瑞口服藥，可用於治療感染Omicron輕症患者。

▲▼台灣向美商默沙東公司採購的口服藥Molnupiravir首批抵台。（圖／美商默沙東藥廠台灣分公司提供）

▲默沙東與服藥已列入COVID-19治療指引。（圖／美商默沙東藥廠台灣分公司提供）

媒體提問，因少數人接種疫苗未產生抗體，COVID-19口服藥是否會用於預防性投藥。張上淳說，目前2藥廠都有朝預防性投藥的方向進行臨床試驗，但因多數人都已打疫苗，故臨床試驗進行不順利。他表示，學理上應可行，但尚欠缺實證資料，不會貿然使用。

陳時中強調，未來還會陸續有藥物問世，有不同的適應症與適用時間，會持續搜集資料。他也再次感謝默沙東，雖指揮中心減量購買，但採購過程順利，可在專家指導下做最適當使用。

媒體也詢問，COVID-19口服藥是否會比照克流感發放給基層診所，陳時中說，這2款藥物與克流感差很多，基本上會從醫院開始使用，目前不考慮廣發；日後將檢視各國使用狀況，如韓國近日的用藥經驗，可供台灣借鏡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，截至昨晚，本土加上境外COVID-19個案統計有686人住院、115人輕症或無症狀收治在加強版集中檢疫所，其中65歲以上僅約30人，但不一定都符合用藥條件。他表示，臨床有很多治療藥物可選擇，故提供藥物指引讓臨床醫師遵循。

陳時中也說，COVID-19治療藥物愈來愈多，適用範圍愈來愈大、效果愈來愈好，對疫情控制帶來好消息。

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