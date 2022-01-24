「政治人物禁跑攤」還沒選上也算？陳時中：希望做人民的表率

▲指揮中心指揮官陳時中認為，政治人物應該做人民表率。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

近日本土疫情擴大，今（24）日指揮中心公布，即日起至春節期間仍維持二級警戒，還有公職人員、政治人物「禁止跑攤」相關規範，有媒體問「跑攤」的定義是什麼？還沒選上的公職是否算數？陳時中表示，還是要以內政部的解釋為準，但對他來說，是希望公職、民意代表能做「人民的表率」，減少群聚。

指揮中心公布，即日起至春節期間仍維持二級警戒，不過有部分規範，從原先的北部及桃園地區擴及全國；還有不少民眾自主三級。日前也提到政治人物「禁止跑攤」，有媒體詢問，指揮官先前提到不必特別減少返鄉，那麼「跑攤」的定義是什麼，還沒選上的政治人物是否也包括在內？

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，目前在二級警戒，每個人對這樣的情況感受不同，不過還是一定要「戒慎」，但不必太過恐慌，而基本上希望不要去人擠人的地方、一定要戴口罩、勤洗手，疫苗能打也趕快打。

而關於「跑攤」的定義，陳時中表示，還是由內政部來回答和說明會精確一點。他也說，今天跟朋友吃一頓飯、打個招呼，這樣算不算？還是以內政部的解釋為準。

不過以他自己的看法來說，他認為是主要希望公職人員或民意代表「能做人民的表率」，最主要精神在此，畢竟群聚仍有風險，所以希望無論是公職人員也好，民意代表也好，因為都是眾所矚目的人物，能做好表率是出發點。