2022「大破財」4生肖！專家：投資、借錢都會有去無回

▲2022年才剛開始，4生肖應注意詐騙，以防破財。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

這幾年詐騙集團手法日益翻新，過去除了「ATM解除分期付款詐騙」、「假警察或假檢察官公務機關詐騙」等方式之外，看準現代人都在網路世界活躍，網路購物、網路交友詐騙，還有「Line訊息詐騙」等，也都層出不窮。2022年新年度到來，知名命理師楊登嵙揭示了今年「最容易被詐騙的4大生肖」，提醒民眾小心。

1、生肖馬

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬馬者今年財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其在農曆三月、八月、及十一月份，都要好好把握，財運自然有收穫；但今年也面臨「白虎」入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆五月、六月、九月、及十月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻。

2、生肖龍

今年屬龍者財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。「天狗」入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆三月、七月、及十二月份。

3、生肖虎

屬虎者今年剛好「太歲」入宮，以農曆正月，二月，五月及九月影響最大，必須提高警惕。另外因為屬虎者太歲當頭，今年不宜投資，恐怕無法回收；也不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回！

4、生肖猴

屬猴者今年犯「歲破」、「大耗」，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目時，最好再三複核，以免導致意外虧損。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，以求順遂度過沖太歲的年！

延伸閱讀

▸ 李靚蕾控帶「黑道友」強闖民宅 王力宏怒嗆：想像力豐富不要興風作浪

▸ 2021年稅收大豐收 財政部：超徵逾4000億元

▸ 全台第一所校產捐國家 台觀退場「捐7棟建築＋校地」給空中大學