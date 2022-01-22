生人迴避！彰化明晚又有送肉粽　路線曝光

▲彰化明晚送肉粽。（圖／資料照片）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化又有送肉粽！臉書《愛秀水說秀水》po出一張「送煞公告」，地點就在彰化市彰鹿路與秀安路口，明(23)日晚上9點開始舉行送煞儀式，路線從彰鹿路秀安路口(48米)－彰鹿路72巷右轉(大排水溝)－至環河路左轉－135巷道左轉－鹿和路3段右轉－再沿大排直走至彰濱出海口。

據附近的店家指出，日前得知要送肉粽，經過了解後，家屬將送煞儀式交由法師處理，沒有請村里的神尊壓煞，不過也不用擔心，送煞時迴避就好。

▲彰化明晚送煞路線曝光。（圖／翻攝自網路）

彰化從9月底至今，有二林、和美及伸港及福興鄉陸續傳出送肉粽儀式，明天在地點就在彰化彰鹿路與秀安路口，明(23)日晚上9點開始舉行送煞儀式，路線從彰鹿路秀安路口(48米)－彰鹿路72巷右轉(大排水溝)－至環河路左轉－135巷道左轉－鹿和路3段右轉－再沿大排直走至彰濱出海口。

「送肉粽」為台灣一種特殊的傳統喪葬習俗，台灣早期民間認為，上吊自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，就會一而再地尋找替死鬼，以求自己能超度轉世，所以民眾會請人做法會，將繩索（代表吊死鬼的冤魂）送到海邊或河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

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