深夜狂增60例「已傳播9天」！　醫見2狀況嘆：考驗太大了

▲桃園爆移工群聚，醫療應變組副組長王必勝21日前進經貿園區。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情持續擴大，桃園亞旭電子廠21日深夜再暴增60例確診。對此，前台大感染科醫師林氏璧以去年苗栗移工群聚經驗作比較，指出此次病毒已在廠內傳播9天、且還經過整整一個假日，直言「這次的考驗實在太大了！」

桃園亞旭電腦工廠採檢1000多人，晚間傳出其中有60人呈現陽性。指揮中心也證實，加上今日下午記者會已公布6人，累積66人，另675人陰性，檢驗中270人。相關疫調資料持續進行中，將於明（22日）下午記者會統一對外說明。

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林氏璧晚間在臉書發文表示，我們曾經有處理過苗栗移工的經驗，那次因為移工比較沒有社區的足跡，因此順利快速的處理下來，然而「這一次，病毒已經在工廠內傳了9天，經過了一個假日，移工應該有很大的機會放假出來在社區有過足跡，是否能成功控制 ? 這次的考驗實在太大了。」

▲本土疫情持續擴大。（示意圖／達志影像／美聯社）

針對2確診移工，林氏璧表示，這2個個案是1月9日在西堤尾牙宴用餐的顧客（案18219、案18220），他們是在遠雄自貿港區某電子工廠工作的外籍移工，沒有預約就去餐廳，沒有掃實聯制。

林氏璧指出，他們2位早在14日就有發燒咳嗽症狀，從11日可能就有傳染力，上周五他們開始出現症狀，主管後來一問，得知他們9日有去西堤，先找出4位一起睡通鋪的同事被傳染，共6人確診。

林氏璧也再次呼籲，「講都講到爛了，疫苗打了沒？快點，打個疫苗好過年！」兩劑很好，三劑更好。我們希望能自己決定何時考期末考，但別忘了，考卷可是有可能隨時都會發下來的呀，世事豈能盡如人意？