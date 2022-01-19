1922平台莫德納幾乎被搶空！莊人祥：下週再有一批抵台「21期會提供」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納疫苗搶手，1922平台第20期開放1天下來剩下約1千多名額。指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納已經將250萬劑配發至地方衛生局，除平台外，包含造冊、醫療院所預約可接種，衛生局還會盡量調派，此外，莊人祥也透露，下週一還會有一批莫德納進來，21期會繼續提供。

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▲第20期疫苗預約說明。（圖／指揮中心提供）

1922預約平台第20期、春節前最後一輪昨（18）早10點開放預約，依照年齡分三階段開放，統計到今天下午1點為止，有86萬人完成預約，當中BNT有45.2萬人預約最多，而莫德納34.8萬緊追在後，值得注意的是，莫德納開設量能僅34.9萬，推估只剩下1千多名額。

1922公費疫苗預約平台第20期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，雖然符合預約資格者超過800萬人，而各縣市於該期提供118萬人量能，另各類量能來看，BNT有70萬人量能最多，莫德納則僅開34.9萬人量能。

統計從昨天上午10點到今天下午1點為止，已86.1萬人完成預約，當中BNT有45.2萬人預約最多，莫德納34.8萬人預約次之，然而莫德納量能僅有34.9萬，意即只剩下1千多劑名額可從平台預約。

莊人祥說明，莫德納疫苗之所以可提供的量能較少、僅34.9萬劑，主要是中央已將250萬人份第3劑疫苗都撥給各縣市政府，預計第19、20期將接種94萬劑，各縣市還有150幾萬莫德納預留給醫院預約的民眾、造冊施打的民眾等。

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/30(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。

(二)50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。

(三)18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

指揮中心提醒，民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約，亦可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。