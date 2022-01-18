首日僅3人看「史上最慘電影」總票房8760元被笑慘…上映6天秒撤檔

▲電影主要講述《張之洞》推動「洋務運動」的故事。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2022年大陸電影的第一個熱點事件，當屬電影《張之洞》1月7日上映首日僅賣出3張票，被戲稱為「2022年電影票房慘案」，引發網友「心疼」。最終該片在上映第6天便悄悄撤檔，總票房僅2018元人民幣（約新台幣8760元）。《張之洞》導演三醜表示，確實沒料到電影登上大螢幕後會遭遇這麼嚴重的排片困境，「深表遺憾。」

據《每日經濟新聞》報導，對於電影《張之洞》的「炮灰」式上映，湖北省發行界資深人士表示，其實每年都會有很多部國產新片上演影院「一日遊」、「一場遊」，「片方其實也知道不會有票房，甚至還要倒貼，但還是因為各種各樣的原因強行上映。」

張之洞是清末「洋務運動」的代表人物之一，在工、農、商、教育等方面都有卓越貢獻，與曾國藩、李鴻章、左宗棠並稱「晚清中興四大名臣」。

根據大陸電影網站資料，《張之洞》的出品方有三家，分別為北京太陽花開影視文化有限公司、南皮縣融媒體中心（南皮縣廣播電視台）和北京慧橙影視製作有限公司，由「三醜」執導，劉長純、陳麗娜、史可和高蘭村主演，主要講述了張之洞在富國強兵、實業救國、教育興國等方面的突出貢獻，表現他嘔心瀝血的一生的故事。

據悉，上映首日，該電影只在武漢、滄州、北京、唐山和石家莊五座城市有排片，其中北京、唐山和石家莊1張票未賣出去，滄州市排了25場，日票房僅12元。

據《紅星新聞》報導，該片導演「三醜」表示，「我們認真把故事講好，爭取給予觀眾以震撼享受和觀後思索，尊重投資，尊重藝術，尊重觀眾，尊重生活，尊重自己的原則，將《張之洞》這部電影搬上大螢幕，因影片商業價值不夠，導致影片上映、排片上面遇到困境，深表遺憾。」

對於此片的遭遇，資深電影發行人高軍認為，《張之洞》有點可惜，他是中國近現代史有貢獻的人，又是個悲情英雄，「這樣的票房太可惜了。」