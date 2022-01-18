37歲毒蟲無外傷「詭異暴斃」拘留所　驗屍才知早染肺炎！

▲馬來西亞4天內驚傳2起犯人在拘留所暴斃的事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名毒犯因違反「危險毒品法令」因此遭到拘留，然而他卻在延長拘留的首日被發現陳屍於拘留所內，震驚外界。經解剖後證實死因為肺炎，且死者身上並未出現外傷，排除是遭到虐待致死。另一方面，馬來西亞13日才同樣傳出有一名63歲嫌犯暴斃於拘留所。

根據《中國報》報導，該名37歲的嫌犯因涉嫌違反1952年危險毒品法令因而遭逮，他的拘留時間原本只到16日，不過後來被延長至19日，怎知在延長拘留的首日就被發現暴斃於拘留所內。拘留所17日將死者遺體轉交醫院進行解剖，經法醫相驗證實死者身上並無外傷，也沒有他殺跡象，死因則為感染肺炎。

▲經法醫相驗，37歲嫌犯的死因為肺炎 。（示意圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，當地廉政局仍下令要求拘留所命案特別調查小組持續以不同角度深入調查，待調查報告完成後，後續結果將交由副檢察司做決定。

另一方面，在該名拘留犯死亡的前4天，馬來西亞13日同樣也傳出有一名63歲嫌犯在拘留所內暴斃，然而經調查死因並不單純，相關單位已經逮捕了涉案的另外2名拘留犯以及2名警察。據悉，死亡的63歲嫌犯是因為偷竊車輛與持武器傷人而被逮，原本是在監獄服刑，日前因為要接受審訊，因此才被安排到拘留所，怎知卻突然喪命。

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