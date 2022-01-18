　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

37歲毒蟲無外傷「詭異暴斃」拘留所　驗屍才知早染肺炎！

▲▼菲律賓監獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞4天內驚傳2起犯人在拘留所暴斃的事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名毒犯因違反「危險毒品法令」因此遭到拘留，然而他卻在延長拘留的首日被發現陳屍於拘留所內，震驚外界。經解剖後證實死因為肺炎，且死者身上並未出現外傷，排除是遭到虐待致死。另一方面，馬來西亞13日才同樣傳出有一名63歲嫌犯暴斃於拘留所。

根據《中國報》報導，該名37歲的嫌犯因涉嫌違反1952年危險毒品法令因而遭逮，他的拘留時間原本只到16日，不過後來被延長至19日，怎知在延長拘留的首日就被發現暴斃於拘留所內。拘留所17日將死者遺體轉交醫院進行解剖，經法醫相驗證實死者身上並無外傷，也沒有他殺跡象，死因則為感染肺炎。

▲▼法國弗雷訥監獄（Fresnes） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲經法醫相驗，37歲嫌犯的死因為肺炎 。（示意圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，當地廉政局仍下令要求拘留所命案特別調查小組持續以不同角度深入調查，待調查報告完成後，後續結果將交由副檢察司做決定。

另一方面，在該名拘留犯死亡的前4天，馬來西亞13日同樣也傳出有一名63歲嫌犯在拘留所內暴斃，然而經調查死因並不單純，相關單位已經逮捕了涉案的另外2名拘留犯以及2名警察。據悉，死亡的63歲嫌犯是因為偷竊車輛與持武器傷人而被逮，原本是在監獄服刑，日前因為要接受審訊，因此才被安排到拘留所，怎知卻突然喪命。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
新竹爆4確診！　竹北大遠百宣布延期開幕
Keanna男友「妳虐我千百遍」出聲了！　示愛文被刪光
買地下車位被停走！她半夜回家氣炸　神人曝1招：從此沒人敢再停
來真的！首批11名酒駕犯「殯儀館擦冰櫃」　懺悔喊不敢了
婚禮舉行一半爆衝突！　27人從會場打到街上
Keanna崩潰「廁所昏倒撞頭」　閨蜜文掀瘋猜：ØZI重疊謝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雪乳正妹攻讀UCLA研究所！慘遇「隨機怪客」　趁落單持刀狠刺死

瑜珈妹示範「開腿」體位　羞曝健康好處多！網歪樓：男人會爽翻

保險套浸泡世界最辣椒1小時　小三「下體著火」意外發現是閨蜜！

海嘯已奪2命！東加小島測到求救訊號　105居民生死未卜

台歐關係深化！歐洲去年26項友我決議　外交部：友台聲量創新高

太幸運！他「中4次頭獎」嗨翻…累積獎金達1.2億　中獎關鍵曝光

二寶媽離奇失蹤...警在冰箱中找到無頭女屍　遭恐怖男友勒死分屍

狠打臉南韓文在寅！北韓新年「連續4度」試射　可摧毀南韓軍事基地

37歲毒蟲無外傷「詭異暴斃」拘留所　驗屍才知早染肺炎！

東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

40移工彰化車站前大亂鬥！　見1員警鳴笛全落跑還闖紅燈

雪乳正妹攻讀UCLA研究所！慘遇「隨機怪客」　趁落單持刀狠刺死

瑜珈妹示範「開腿」體位　羞曝健康好處多！網歪樓：男人會爽翻

保險套浸泡世界最辣椒1小時　小三「下體著火」意外發現是閨蜜！

海嘯已奪2命！東加小島測到求救訊號　105居民生死未卜

台歐關係深化！歐洲去年26項友我決議　外交部：友台聲量創新高

太幸運！他「中4次頭獎」嗨翻…累積獎金達1.2億　中獎關鍵曝光

二寶媽離奇失蹤...警在冰箱中找到無頭女屍　遭恐怖男友勒死分屍

狠打臉南韓文在寅！北韓新年「連續4度」試射　可摧毀南韓軍事基地

37歲毒蟲無外傷「詭異暴斃」拘留所　驗屍才知早染肺炎！

東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

iOS 15再爆bug！Safari上網「帳密恐外流」　只能關掉這設定改善

立法院修憲委員會初審　3黨共提「18歲公民權」送院會表決

士林分局社子派出所落成啟用　結合職務宿舍外觀藏亮點

17項民生物資漲幅創新高！3200戶家庭陷入邊緣　世界展望會募紅包

第一次穿禮服拍照！　張齡予鬆口「結婚不辦婚禮」原因曝光

台股跌破5日線！台積電回檔跌逾3%　指數跌146點收18378

曾豪駒點名7投競爭先發　翁瑋均二度動刀應趕不及上半季

LIVE／桃機延伸西堤已百人確診「本土今至少+8」　陳時中最新說明

2022全國蓮霧、蜜棗評鑑成績出爐　林元宗、賴隆溪摘下王座

完整體破局！Apink回歸只有5人　YG認「娜恩缺席」：行程難調整

國際熱門新聞

AV女優片中做1舉動　慘遭大阪網友負評譙爆

遊樂設施死亡意外　7歲女童重擊欄杆亡

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

染Omicron病毒5大症狀曝　專家：不舒服就篩檢

「超人」飛穿廂型車　驚悚畫面曝！主角竟是他

撒哈拉沙漠驚現「神秘藍倒勾」　衛星圖曝光

全球30年規模最大　東加火山爆發瞬間曝光

接種站感人一幕　他揹著父親徒步12小時去打疫苗

工程師寫代碼把工作自動化！每天上班10分鐘

Google Maps驚見神祕骨骸！專家揭悲慘真相

以色列：4劑疫苗恐無法預防Omicron

東加火山「岩漿觸冷海水」瞬間爆炸

日本外相林芳正國會演說　重視台海和平穩定

她患罕見陰道痙攣　結婚6年行房從未成功

更多熱門

相關新聞

她患罕見陰道痙攣　結婚6年行房從未成功

她患罕見陰道痙攣　結婚6年行房從未成功

馬來西亞一名女子因過去曾與前男友上床，而覺得愧對老公，沒想到竟患上罕見的「陰道痙攣」（Vaginismus），導致婚後6年一直無法成功與丈夫行房。求子心切的她痛苦不已，最後只好向婦科醫師艾莎（Aishah Yunos）求助。還好經過一番治療後，女子如今已成功克服心結，並擁有美滿的性生活。

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

毒蟲嗑藥「斬首親媽」　頭顱塞紙箱！

毒蟲嗑藥「斬首親媽」　頭顱塞紙箱！

關鍵字：

東南亞要聞拘留所

讀者迴響

熱門新聞

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

ØZI經紀人回應了！

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

快訊／新竹1家4口確診！感染源不明

《驕女》林萱瑜被爆下海價碼曝光

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

睡多久才夠？6年齡時數一次看

3縣市大雨！今全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

Toyz合體謝和弦上訴…

桃園婦客廳亡！兒伴屍一周：有幫媽蓋棉被

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面