快訊／信義君悅酒店傳火警！警消出動上百人到場搶救

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

17日傍晚5點10分左右，台北市信義區松壽路發生一起火警，台北市消防局接獲民眾報案後出動救護車3輛、水箱車19 輛、雲梯車4輛、空壓車1輛、指揮車並動員近百名警義消人員到場搶救，消防局指出現場為君悅飯店冒出濃煙，經過消防人員判斷為3級火警，目前正派員搶救中。





▲北市信義區君悅飯店驚傳三級火警。（圖／記者張君豪翻攝）

17日傍晚5點10分左右，台北市信義區君悅酒店發生火警，台北市消防局接獲民眾報案後出動救護車3輛、水箱車19 輛、雲梯車4輛、空壓車1輛、指揮車並動員近百名警義消人員到場搶救，消防局指出，經過消防人員判斷為3級火警，目前正派員搶救中。



北市消防局表示君悅酒店火警救災人員疏散258人，所幸現場並無人員受困傷亡、起火點在該飯店地下3樓機房附近，火勢在17時28分撲滅，火調人員進入現場勘查、火災起因係因為烤箱燃燒毀損波及排油煙管，燃燒面積約2平方公尺，起火原因正深入追查。

▼飯店疏散住客。（圖／記者黃彥傑攝）

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